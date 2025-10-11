Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы

Компания Paramount закроет часть телеканалов MTV в некоторых странах Европы, сообщает Broadband TV News.
MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live прекратят вещание в Великобритании после 31 декабря. Флагманский телеканал MTV HD останется доступным.
По данным Broadband TV News, Paramount также закроет вещание под брендом MTV в Германии и Австрии. В нескольких странах Центральной и Восточной Европы, включая Польшу и Венгрию, ожидается остановка работы музыкальных каналов MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network. В государствах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) — пройзойдет закрытие MTV 80-х, MTV 00-х и другие тематических каналов.
«Это решение отражает долгосрочное сокращение аудитории линейных музыкальных каналов, поскольку зрители все чаще обращаются к таким платформам, как YouTube и TikTok, для просмотра музыкальных клипов», — пишет издание.