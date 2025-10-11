Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы

По данным Broadband TV News, Paramount также закроет вещание под брендом MTV в Германии и Австрии. В нескольких странах Центральной и Восточной Европы, включая Польшу и Венгрию, ожидается остановка работы музыкальных каналов MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network. В государствах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) — пройзойдет закрытие MTV 80-х, MTV 00-х и другие тематических каналов.