Компания Lay’s объявила о ребрендинге

Бренд также полностью откажется от искусственных ароматизаторов и красителей в США к концу 2025 года. Кроме того, при производстве чипсов этой торговой марки начнет использовать оливковое масло (в линейке Lay’s Baked) или масло авокадо (в линейке Lay’s Kettle Cooked). Об изменении состава в других странах в пресс-релизе не сообщили.