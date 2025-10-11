Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мэла Гибсона
Компания Lay’s объявила о ребрендинге

Фото: pepsico.com

Компания Lay’s объявила о «самом масштабном ребрендинге» за почти 100 лет.

Торговая марка добавила на упаковку с каждым вкусом надпись «Сделано из настоящего картофеля». Согласно опросу организации, 42% потребителей не знали, что чипсы бренда делали из картофеля, выращенного на ферме, а не из других ингредиентов.

Бренд также полностью откажется от искусственных ароматизаторов и красителей в США к концу 2025 года. Кроме того, при производстве чипсов этой торговой марки начнет использовать оливковое масло (в линейке Lay’s Baked) или масло авокадо (в линейке Lay’s Kettle Cooked). Об изменении состава в других странах в пресс-релизе не сообщили.

Недавно Дональд Трамп объявил, что убедил Coca-Cola использовать тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа в газировке, продаваемой в Штатах. Министр здравоохранения Роберт Ф.Кеннеди-мл., назначенный Трампом, выступает за то, чтобы пищевая промышленность отказалась от ряда ингредиентов в рамках кампании «Сделаем Америку снова здоровой». Движение призывает исключить в еде кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, искусственные красители и растительные масла из обработанных пищевых продуктов.

