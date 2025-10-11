Джеймс Кэвизел не вернется к роли Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых» Мэла Гибсона
Рами Малек поделился, что его часто путают с Бруно Марсом
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Компания Lay’s объявила о ребрендинге
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рейчел МакАдамс
Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon
Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ
Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку
Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»
В кукольном шоу Паддингтона показали наркоманом. На авторов подали в суд владельцы прав на персонажа
Фильм «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли получил разгромную оценку на Rotten Tomatoes
За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров
Гвен Стефани воссоединится с No Doubt ради серии концертов в Лас-Вегасе
Умер певец и бас-гитарист The Moody Blues Джон Лодж

Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики

Фото: wocintechchat/Unsplash

Средняя ежемесячная зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики — это финансы и страхование, табачное производство и добыча нефтегаза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

В июле самые высокие зарплаты в России получали финансисты и страховщики — 221,9 тыс. рублей. В тройку также вошли занятые на производстве табачных изделий (206,3 тыс. рублей) и в добыче нефти и газа (200,3 тыс. рублей).

При этом больше 150 тыс. руб. россияне зарабатывают в четырех секторах — в сфере информации и связи (176,2 тыс. рублей), добыче руд (164,4 тыс. рублей), науки (162,3 тыс. рублей), а также рыболовстве и рыбоводстве (159,6 тыс. рублей).

Еще в 16 секторах заработная плата превысила 100 тыс. рублей. Такую зарплату получали сотрудники производств лекарств (133,8 тыс. рублей), металлурги (122,7 тыс. рублей), специалисты по ремонту машин и оборудования (112,3 тыс. рублей), а также автопроизводители (105,6 тысячи рублей).

В целом В России среднемесячная зарплата в июле составила 99,3 тыс. рублей против 85 тыс. рублей в июле прошлого года. Годом ранее зарплат свыше 200 тыс. рублей не было ни в одной отрасли.

