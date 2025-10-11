Средняя зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики

Средняя ежемесячная зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики — это финансы и страхование, табачное производство и добыча нефтегаза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
В июле самые высокие зарплаты в России получали финансисты и страховщики — 221,9 тыс. рублей. В тройку также вошли занятые на производстве табачных изделий (206,3 тыс. рублей) и в добыче нефти и газа (200,3 тыс. рублей).
При этом больше 150 тыс. руб. россияне зарабатывают в четырех секторах — в сфере информации и связи (176,2 тыс. рублей), добыче руд (164,4 тыс. рублей), науки (162,3 тыс. рублей), а также рыболовстве и рыбоводстве (159,6 тыс. рублей).
Еще в 16 секторах заработная плата превысила 100 тыс. рублей. Такую зарплату получали сотрудники производств лекарств (133,8 тыс. рублей), металлурги (122,7 тыс. рублей), специалисты по ремонту машин и оборудования (112,3 тыс. рублей), а также автопроизводители (105,6 тысячи рублей).
В целом В России среднемесячная зарплата в июле составила 99,3 тыс. рублей против 85 тыс. рублей в июле прошлого года. Годом ранее зарплат свыше 200 тыс. рублей не было ни в одной отрасли.