Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли Россию

Мощи Будды Шакьямуни — реликвии Капилавасту — впервые привезли в Россию из Индии. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства республики Калмыкии.
Их доставили на самолете. Монахи Центрального хурула региона внесли святыню в здание аэропорта Элисты. Священнослужители провели ритуальные действия и прочитали молитвы. Затем глава Калмыкии Бату Хасиков, премьер-министр республики Гиляна Босхомджиева, буддийские монахи и остальные участники церемонии поклонились священным реликвиям.
Мощи выставят для верующих в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Они будут находиться там с 12 по 18 октября.
Реликвии Капилавасту — это хрустальные бусины, которые нашли в пепле Будды Шакьямуни после кремации в VI–V веках до н. э. «Сосуды, в которые был помещен прах Будды, на долгие века были скрыты в буддийских монастырях, но только в последние годы стали доступны для поклонения в Национальном музее Индии. Эти реликвии имеют огромную ценность для буддистов всего мира, поскольку они крайне редко покидают стены хранилища», — рассказали в пресс-службе правительства Калмыкии.