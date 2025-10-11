Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли Россию

Реликвии Капилавасту — это хрустальные бусины, которые нашли в пепле Будды Шакьямуни после кремации в VI–V веках до н. э. «Сосуды, в которые был помещен прах Будды, на долгие века были скрыты в буддийских монастырях, но только в последние годы стали доступны для поклонения в Национальном музее Индии. Эти реликвии имеют огромную ценность для буддистов всего мира, поскольку они крайне редко покидают стены хранилища», — рассказали в пресс-службе правительства Калмыкии.