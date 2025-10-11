HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»

HBO Max официально подтвердил, что второй сезон сериала «Время приключений: Фионна и Кейк» находится в производстве, и представил постер проекта.
На изображении к Фионне и ее верной кошке Кейк присоединилась Охотница-волшебница (Huntress Wizard). Она станет одним из ключевых персонажей будущих серий.
Первый сезон спин-оффа стал хитом для HBO Max. История о путешествии по разуму Ледяного короля превратилась в трогательное размышление о мечтах, страхах и поиске себя в духе оригинального «Времени приключений».
Как рассказал шоураннер Адам Муто, второй сезон будет сосредоточен на мире Фионны. «Мы решили, что в этот раз оставим большую часть событий в ее вселенной. Думал, что так получится более „нормально“, но, конечно, все равно вышло странно — это ведь „Время приключений“», — пошутил Муто.