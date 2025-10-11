HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»

Как рассказал шоураннер Адам Муто, второй сезон будет сосредоточен на мире Фионны. «Мы решили, что в этот раз оставим большую часть событий в ее вселенной. Думал, что так получится более „нормально“, но, конечно, все равно вышло странно — это ведь „Время приключений“», — пошутил Муто.