Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса

Большой парк с зонами отдыха и спорта появится в Москве на месте монорельса в 2027 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, опубликовав проект застройки.
Согласно проекту, пешеходная зона объединит в один маршрут парки ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк. Вдоль парка появится четырехкилометровая беговая дорожка, пространство для занятий спортом, аллеи и кафе. «Это будет первый в России круглогодичный прогулочный парк на высоте», — говорится в сообщении мэра.
Ожидается, что новое пространство будут посещать около 20 тыс. человек в день. От монорельса в нем останется два состава «как часть истории». Пять из шести станций сохранят и трансформируют в двухэтажные павильоны. В них откроют кафе и выставочные залы.
Монорельс в Москве прекратил свое существование 28 июня. Проект парка на его месте одобрило большинство жителей — на платформе «Активный гражданин» более 71% из них проголосовали «за».