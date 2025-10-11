Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса

Фото: @mos_sobyanin

Большой парк с зонами отдыха и спорта появится в Москве на месте монорельса в 2027 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, опубликовав проект застройки.

Согласно проекту, пешеходная зона объединит в один маршрут парки ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк. Вдоль парка появится четырехкилометровая беговая дорожка, пространство для занятий спортом, аллеи и кафе. «Это будет первый в России круглогодичный прогулочный парк на высоте», — говорится в сообщении мэра.

Ожидается, что новое пространство будут посещать около 20 тыс. человек в день. От монорельса в нем останется два состава «как часть истории». Пять из шести станций сохранят и трансформируют в двухэтажные павильоны. В них откроют кафе и выставочные залы.

1/2
2/2

Монорельс в Москве прекратил свое существование 28 июня. Проект парка на его месте одобрило большинство жителей — на платформе «Активный гражданин» более 71% из них проголосовали «за».

