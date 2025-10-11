Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года

Телеграм-канал «Развитие Метрополитена и Транспорта Москвы» опубликовал план по развитию метро в столице после 2035 года. По данным канала, он сейчас обсуждается на официальном уровне.
Судя по опубликованной схеме, планируется соединение Калининской и Солнцевской линий. Протяженность ветки может составить 6,1 километра, а стоимость проекта оценивается в 153 млрд рублей.
Кроме того, из плана следует, что Калужско-Рижскую линию могут продлить до Мытищ, увеличив на две станции. Планируемый пассажиропоток на ней оценивается в 129 тыс. человек в сутки.
Сокольническую ветку, вероятно, продлят от «Черкизовской» до «Восточной», добавив шесть станций. Пассажиропоток на этой линии в таком случае будет достигать 158 тыс. человек в сутки. Еще на схеме есть информация, что Таганско-Краснопресненскую ветку доведут до «Путилково» и «Куркино», а к Некрасовской линии добавят одну станцию — «Зенино».
Недавно в Москве началось строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро. Благодаря ей разгрузятся Щелковское шоссе и станция «Щелковская», а время поездок на городском транспорте на этом направлении сократится минимум на 15–20 минут.