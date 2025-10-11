Трамп сыграл в гольф под трек Скриптонита «Не расслабляйся»

Внучка Дональда Трампа, Кай Трамп, опубликовала в инстаграме* видео, где президент США играет в гольф под трек Скриптонита «Не расслабляйся».
На видео политик говорит своему собеседнику за кадром: «Победа. Правильно? Надо выиграть». Затем в ролике они с внучкой по очереди делают несколько дальних ударов. Когда девушка закатывает мяч в лунку, Трамп говорит: «Это победа, прекрасно».
В конце Кай и Дональд вместе уезжают на машине для гольфа. Судя по всему, опубликованное в соцсетях видео является промороликом к полной версии видео на YouTube.
Под роликом Кай Трамп оставили десятки комментариев пользователи из Казахстана и России. Они удивились такому выбору для музыкального сопровождения и стали называть президента «нашим слонярой».
Композиция «Не расслабляйся» Скриптонита вышла в 2024 году и сразу стала очень популярной в соцсетях. На обложке релиза изображен волк, а в самом треке под драматичную музыку рэпер читает строчки: «Не расслабляйся, даже когда долго в теме / Тем более когда долго в теме».
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.