Трамп сыграл в гольф под трек Скриптонита «Не расслабляйся»

Фото: Gage Skidmore/Flickr

Внучка Дональда Трампа, Кай Трамп, опубликовала в инстаграме* видео, где президент США играет в гольф под трек Скриптонита «Не расслабляйся».

На видео политик говорит своему собеседнику за кадром: «Победа. Правильно? Надо выиграть». Затем в ролике они с внучкой по очереди делают несколько дальних ударов. Когда девушка закатывает мяч в лунку, Трамп говорит: «Это победа, прекрасно».

В конце Кай и Дональд вместе уезжают на машине для гольфа. Судя по всему, опубликованное в соцсетях видео является промороликом к полной версии видео на YouTube.

Под роликом Кай Трамп оставили десятки комментариев пользователи из Казахстана и России. Они удивились такому выбору для музыкального сопровождения и стали называть президента «нашим слонярой».

1/3
2/3
3/3

Композиция «Не расслабляйся» Скриптонита вышла в 2024 году и сразу стала очень популярной в соцсетях. На обложке релиза изображен волк, а в самом треке под драматичную музыку рэпер читает строчки: «Не расслабляйся, даже когда долго в теме / Тем более когда долго в теме».

* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

