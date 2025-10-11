Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»

Премьера сопровождалась полнометражным фильмом с тем же названием, где The Weeknd, он же Абель Тесфай, сыграл вместе с Дженной Ортегой и Барри Кеоганом. Ранее музыкант заявил, что «Hurry up Tomorrow» станет его последним альбомом под псевдонимом The Weeknd, объяснив это усталостью от гонки за наградами, хитами и успехом.