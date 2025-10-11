Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»

The Weeknd выпустил клип на трек «Big Sleep» из своего альбома «Hurry up Tomorrow». Режиссером видео выступил кинематографист Гаспар Ноэ, который использовал в нем свои фирменные стробоскопические эффекты.
Клип начинается спокойно. На кадрах старик идет по пустынному городу, но мигающие синие, зеленые и красные огни постепенно создают ощущение безумия. Сюрреалистическая сцена достигает пика, когда мужчина сталкивается с гигантскими плавающими головами-статуями The Weeknd и итальянского музыканта Джорджио Мородера над городом.
Альбом «Hurry up Tomorrow», вышедший в январе, завершил трилогию музыканта, начатую с «After Hours» (2020 год) и «Dawn FM» (2022 год). В записи участвовали Джорджио Мородер, Playboi Carti, Justice, Anitta, Travis Scott, Florence and the Machine, Future и Лана Дель Рей.
Премьера сопровождалась полнометражным фильмом с тем же названием, где The Weeknd, он же Абель Тесфай, сыграл вместе с Дженной Ортегой и Барри Кеоганом. Ранее музыкант заявил, что «Hurry up Tomorrow» станет его последним альбомом под псевдонимом The Weeknd, объяснив это усталостью от гонки за наградами, хитами и успехом.