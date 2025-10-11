Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»

Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
Мощи Будды из города Капилавасту впервые привезли Россию
HBO Max показал постер второго сезона «Время приключений: Фионна и Кейк»
Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса
Появилась предполагаемая схема развития московского метро после 2035 года
В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рейчел МакАдамс
Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon
Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ
Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку
Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»
В кукольном шоу Паддингтона показали наркоманом. На авторов подали в суд владельцы прав на персонажа
Фильм «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли получил разгромную оценку на Rotten Tomatoes
За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров
Гвен Стефани воссоединится с No Doubt ради серии концертов в Лас-Вегасе
Умер певец и бас-гитарист The Moody Blues Джон Лодж
Синтия Эриво озвучит главную героиню мультфильма «Злые феи» от студии Warner Bros.
Telegram начал рассылать предупреждение о «конце свободного интернета», которое ведет на пост Дурова
Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича
Самая маленькая квартира на вторичном рынке РФ продается в Москве. Ее площадь ― 8 «квадратов»
Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона драмы «Капли Бога»

Гаспар Ноэ снял сюрреалистичный клип для The Weeknd на песню «Big Sleep»

The Weeknd выпустил клип на трек «Big Sleep» из своего альбома «Hurry up Tomorrow». Режиссером видео выступил кинематографист Гаспар Ноэ, который использовал в нем свои фирменные стробоскопические эффекты.

Клип начинается спокойно. На кадрах старик идет по пустынному городу, но мигающие синие, зеленые и красные огни постепенно создают ощущение безумия. Сюрреалистическая сцена достигает пика, когда мужчина сталкивается с гигантскими плавающими головами-статуями The Weeknd и итальянского музыканта Джорджио Мородера над городом.

Альбом «Hurry up Tomorrow», вышедший в январе, завершил трилогию музыканта, начатую с «After Hours» (2020 год) и «Dawn FM» (2022 год). В записи участвовали Джорджио Мородер, Playboi Carti, Justice, Anitta, Travis Scott, Florence and the Machine, Future и Лана Дель Рей.

Премьера сопровождалась полнометражным фильмом с тем же названием, где The Weeknd, он же Абель Тесфай, сыграл вместе с Дженной Ортегой и Барри Кеоганом. Ранее музыкант заявил, что «Hurry up Tomorrow» станет его последним альбомом под псевдонимом The Weeknd, объяснив это усталостью от гонки за наградами, хитами и успехом.

Расскажите друзьям