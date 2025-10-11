В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы

Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
Фото: Pierre Laboratory/Unsplash

Жителей Бурятии призвали не есть монгольских сурков из‑за угрозы бубонной чумы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Бурприроднадзора.

Жителям региона рекомендовали не есть мясо и внутренности сурков, не контактировать с больными или мертвыми животными, не ставить лагеря вблизи их обитаний и носить закрытую обувь.

В сентябре в Монголии, граничащей с Бурятией, зафиксировали 13 случаев заражения бубонной чумой, один из которых оказался смертельным. В Бурприроднадзоре подчеркнули высокий риск заноса инфекции на территорию России из‑за миграции сурков.

Бубонная чума вызывается бактерией Yersinia pestis, которая живет в организме грызунов и переносится блохами. Инфекция передается человеку через укусы блох и прямой контакт с животными. Симптомы включают высокую температуру, озноб, болезненные лимфатические узлы, кашель с кровью и одышку. При их появлении необходимо немедленно обращаться к врачу.

