В Бурятии призвали не есть сурков из‑за угрозы бубонной чумы

Жителей Бурятии призвали не есть монгольских сурков из‑за угрозы бубонной чумы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Бурприроднадзора.
Жителям региона рекомендовали не есть мясо и внутренности сурков, не контактировать с больными или мертвыми животными, не ставить лагеря вблизи их обитаний и носить закрытую обувь.
В сентябре в Монголии, граничащей с Бурятией, зафиксировали 13 случаев заражения бубонной чумой, один из которых оказался смертельным. В Бурприроднадзоре подчеркнули высокий риск заноса инфекции на территорию России из‑за миграции сурков.
Бубонная чума вызывается бактерией Yersinia pestis, которая живет в организме грызунов и переносится блохами. Инфекция передается человеку через укусы блох и прямой контакт с животными. Симптомы включают высокую температуру, озноб, болезненные лимфатические узлы, кашель с кровью и одышку. При их появлении необходимо немедленно обращаться к врачу.