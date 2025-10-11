Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»

Peacock опубликовал первый трейлер мини-сериала «Во всем виновата она». Его релиз состоится 6 ноября.

В основу проекта лег бестселлер Андреа Мара 2021 года. В трейлере Марисса (Сара Снук) приходит забрать сына Майло (Дюк МакКлауд), который пошел в гости к новому однокласснику.

Но она не узнает женщину, открывшую дверь. Женщина не знает Майло и никогда о нем не слышала. Следов мальчика нигде нет. «Если у кого‑то есть информация, пожалуйста, мы умоляем вас откликнуться», — с эмоциями просит Марисса на пресс-конференции, обращаясь к общественности за помощью.

По мере расследования Марисса сталкивается с сильной критикой и осуждением со стороны семьи и посторонних, которые винят ее. Позже становится ясно, что виновником может быть только кто‑то из ближайшего окружения Мариссы. Ее жизнь рушится, и она клянется: «Я сделаю все, чтобы вернуть сына».

Дакота Фаннинг играет подругу Мариссы Дженни. В сериале также снимаются Джейк Лейси, Майкл Пенья, Эбби Эллиотт, Дэниел Монкс и Джей Эллис. Создателем, автором сценария и исполнительным продюсером выступает Меган Галлахер («Волк»). Режиссером первого эпизода стала Минки Спиро («Задача трех тел»).

