Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»

После завершения второго сезона сериала «Миротворец» на HBO Max его создатель Джеймс Ганн сообщил, что пока не планирует выпуск третьего сезона.
Осторожно, спойлеры!
Финал второго сезона оставил зрителей с большим клиффхэнгером. Главный герой Крис Смит (Джон Сина) был похищен и помещён на планету-тюрьму для метагероев.
Ганн подчеркнул, что внимание сейчас сосредоточено на развитии общей Вселенной DC (DCU), и дальнейшая судьба Миротворца будет раскрыта в других проектах студии. Когда и где герой Сины появится вновь, глава DC не уточнил.
При этом продюсер и режиссер не исключает возможность нового сезона. «Никогда не говори „никогда“. Но сейчас речь идёт о будущем вселенной DC», — добавил он.