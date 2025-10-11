Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона

Авторы объявили новость в соцсетях, подчеркнув, что решение принято после долгих обсуждений. По их словам, они «всегда знали, что наступит момент, когда сама история подскажет, что пришло время закончить». Лайл и Николсон поблагодарили актеров, съемочную группу и фанатов, пообещав сделать финал «ярким, эмоциональным и достойным завершением истории».