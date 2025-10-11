Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона

Фото: Entertainment One

Сериал «Шершни» от Showtime завершится четвертым сезоном. Об этом сообщили его создатели и шоураннеры Эшли Лайл и Барт Николсон, отметив, что история получит логическое и продуманное завершение.

Авторы объявили новость в соцсетях, подчеркнув, что решение принято после долгих обсуждений. По их словам, они «всегда знали, что наступит момент, когда сама история подскажет, что пришло время закончить». Лайл и Николсон поблагодарили актеров, съемочную группу и фанатов, пообещав сделать финал «ярким, эмоциональным и достойным завершением истории».

Сценарная работа над четвертым сезоном уже началась, а съемки стартуют в 2026 году. Премьера запланирована на платформе Paramount+ с Showtime в том же году. Лайл и Николсон продолжат исполнять обязанности шоураннеров и исполнительных продюсеров.

Исполнительница роли юной Мисти, Саманта Ханратти, эмоционально отреагировала на новость. В своем видео в TikTok актриса расплакалась, отметив, что «безмерно благодарна» за возможность участвовать в проекте: «Я до сих пор не осознаю, что это конец, но обещаю — финальный сезон будет невероятным».

Сериал «Шершни» рассказывает о женской школьной футбольной команде, выжившей после авиакатастрофы в глухих северных лесах. В третьем сезоне снимались Мелани Лински, Кристина Риччи, Тоуни Сайпресс, Лорен Эмброуз, Софи Нелисс, Жасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Саманта Ханратти и Элайджа Вуд.

