Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона

Prime Video показал на New York Comic Con первый тизер-трейлер четвертого сезона анимационного сериала «Неуязвимый» и объявил, что премьера состоится в марте 2026 года.
По сюжету продолжения мир восстанавливается после катастрофы, а Марк продолжает защищать Землю и близких, сталкиваясь с новой угрозой, способной изменить судьбу человечества.
В ролике Марк и Ева сидят в закусочной, а вокруг их окружает разрушенный город. Марк говорит: «Ты можешь поверить, что люди раньше жаловались, будто я никогда не могу выиграть бой?»
Он вспоминает все сражения с другими версиями самого себя и добавляет, что «надрал зад Конквесту». Трейлер заканчивается словами Марка: «Четвёртый сезон — просто безумие!».
В новом сезоне к актёрскому составу присоединился Ли Пейс. Он исполнит роль Трэгга — Верховного Регента Империи Вилтрум, воспитанного с рождения, чтобы править с железной волей и жестокостью. Его цель — вернуть Вилтруму утраченное величие любой ценой.
Сюжет сериала основан на серии комиксов Роберта Киркмана, Кори Уокера и Райана Оттли. В центре истории 17-летний Марк Грейсон, сын самого могущественного супергероя на планете Омни-мэна. Получив суперсилу, он пытается стать новым защитником Земли, но быстро понимает, что путь героя куда сложнее, чем он представлял.
В озвучке участвуют: Стивен Ен, Сандра О, Дж.-К. Симмонс, а также Сет Роген, Джейсон Манцукас, Зази Битс, Закари Куинто, Клэнси Браун, Марк Хэмилл и другие. Третий сезон стал самым популярным среди всех анимационных проектов Prime Video, а также был номинирован на премии Critics Choice и «Эмми» в 2024 и 2025 годах.
В третьем сезоне Марк Грейсон, оправляясь от предательства отца и разрушительных последствий их схватки, пытается заново найти свое место в мире супергероев. Центральной темой сезона становится возвращение Вильтрумитов, которые начинают активно вмешиваться в дела Земли.