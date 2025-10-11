Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки

Фото: Ruona Gbinije/Unsplash

С 15 октября в Петербурге начнет действовать новая система оплаты парковки, основанная на принципе дифференцированного ценообразования. Об этом пишет РБК со ссылкой на Городской центр управления парковками.

Теперь стоимость стоянки будет напрямую зависеть от востребованности парковочного пространства в конкретной зоне. Для расчета тарифа были введены четыре коэффициента загрузки (КЗ):

  • КЗ 1 — при загрузке менее 50%;
  • КЗ 2 — при загрузке 50–70%;
  • КЗ 3 — при загрузке 70–85%;
  • КЗ 4 — при загрузке выше 85%.

Новая система распространится на Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. В общей сложности платные парковки в городе действуют на 822 улицах, объединенных в 22 зоны. По данным центра, плата за парковку составит:

  • для категорий A и M — от 50 до 180 рублей в час;
  • для категории B — от 100 до 360 рублей в час;
  • для прочих категорий — от 200 до 720 рублей в час.

После первого часа стоимость минуты стоянки также будет зависеть от загруженности: для категорий A и M — от 0,83 до 3 рублей в минуту; для категории B — от 1,67 до 6 рублей; для других категорий — от 3,33 до 12 рублей. Для жителей домов, расположенных в зонах платной парковки, стоимость останется минимальной (2640 рублей в год для категории B). Уже оформленные разрешения сохранят действие до окончания срока, а льготники смогут пользоваться парковками бесплатно.

