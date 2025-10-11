В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки

После первого часа стоимость минуты стоянки также будет зависеть от загруженности: для категорий A и M — от 0,83 до 3 рублей в минуту; для категории B — от 1,67 до 6 рублей; для других категорий — от 3,33 до 12 рублей. Для жителей домов, расположенных в зонах платной парковки, стоимость останется минимальной (2640 рублей в год для категории B). Уже оформленные разрешения сохранят действие до окончания срока, а льготники смогут пользоваться парковками бесплатно.