Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»

Prime Video показал первый тизер «Неуязвимого» и объявил дату выхода четвертого сезона
Сара Снук ищет пропавшего сына в трейлере мини-сериала «Во всем виновата она»
Джеймс Ганн заявил, что у него нет планов на третий сезон «Миротворца»
Сериал «Шершни» закроют после четвертого сезона
В Петербурге с 15 октября вводится новая система оплаты парковки
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рейчел МакАдамс
Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon
Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ
Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку
Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»
В кукольном шоу Паддингтона показали наркоманом. На авторов подали в суд владельцы прав на персонажа
Фильм «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли получил разгромную оценку на Rotten Tomatoes
За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров
Гвен Стефани воссоединится с No Doubt ради серии концертов в Лас-Вегасе
Умер певец и бас-гитарист The Moody Blues Джон Лодж
Синтия Эриво озвучит главную героиню мультфильма «Злые феи» от студии Warner Bros.
Telegram начал рассылать предупреждение о «конце свободного интернета», которое ведет на пост Дурова
Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича
Самая маленькая квартира на вторичном рынке РФ продается в Москве. Ее площадь ― 8 «квадратов»
Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона драмы «Капли Бога»
В продаже появился кубик Рубика с 24 экранами. На нем можно играть в судоку и Cut the Rope
В России почти вдвое вырос спрос на отдых в сельской местности осенью 2025 года
В Госдуме предложили ограничить число кошек и собак в квартире
Ученые: у собак может развиться зависимость от игрушек
ФИФА рассматривает перенос ЧМ на другое время года
Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска

Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»

Фото: Disney

Ченнинг Татум собирается снова сыграть Гамбита в «Мстителях: Финал» и обещает, что лента станет одной из самых масштабных в киновселенной Marvel.

Выступая на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, актер в шутку признался, что студия могла «вживить ему чип», чтобы он не проболтался о сюжете: «Если я скажу что‑то лишнее, думаю, у меня начнутся судороги».

Актер рассказал, что исполнение роли Гамбита стало для него воплощением детской мечты: «Я был тем самым мальчишкой из Паскагулы, который кидал карты в друзей и мечтал стать одним из Людей Икс. А теперь я часть команды Мстителей — это просто невероятно».

По словам Татума, сценарий нового фильма превзошел все его ожидания: «Каждый раз Marvel нужно поднимать планку. Я читал сценарий и все думал: „Как они вообще собираются это сделать?“ Поверьте, зрители просто не готовы к тому, что увидят».

Ранее Татум должен был дебютировать в роли Гамбита еще в «Людях Икс: Последняя битва» (2006), однако персонаж был вырезан из фильма. Позже роль досталась Тейлору Китчу в «Людях Икс: Начало. Росомаха». На протяжении десяти лет актер был связан с идеей сольного фильма о Гамбите, который так и не был реализован.

Неожиданное камео Татума в «Дэдпуле и Росомахе» стало одним из самых обсуждаемых моментов картины. Вместе с ним в фильме появились Крис Эванс (Человек-факел), Уэсли Снайпс (Блэйд), Дженнифер Гарнер (Электра) и Дафна Кин (X-23).

В «Мстителях: Судный день» зрителей ждет рекордное количество возвращений героев: Роберт Дауни-мл. сыграет Доктора Дума, Педро Паскаль — Мистера Фантастика, Крис Хемсворт — Тора, а Энтони Маки — Капитана Америки. К проекту также присоединились Ванесса Кирби, Пол Радд, Флоренс Пью, Симу Лю, Том Хиддлстон, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен и многие другие.

Расскажите друзьям