Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»

Актер рассказал, что исполнение роли Гамбита стало для него воплощением детской мечты: «Я был тем самым мальчишкой из Паскагулы, который кидал карты в друзей и мечтал стать одним из Людей Икс. А теперь я часть команды Мстителей — это просто невероятно».