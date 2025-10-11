Ченнинг Татум намекнул на возвращение Гамбита в «Мстителях: Финал»

Ченнинг Татум собирается снова сыграть Гамбита в «Мстителях: Финал» и обещает, что лента станет одной из самых масштабных в киновселенной Marvel.
Выступая на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, актер в шутку признался, что студия могла «вживить ему чип», чтобы он не проболтался о сюжете: «Если я скажу что‑то лишнее, думаю, у меня начнутся судороги».
Актер рассказал, что исполнение роли Гамбита стало для него воплощением детской мечты: «Я был тем самым мальчишкой из Паскагулы, который кидал карты в друзей и мечтал стать одним из Людей Икс. А теперь я часть команды Мстителей — это просто невероятно».
По словам Татума, сценарий нового фильма превзошел все его ожидания: «Каждый раз Marvel нужно поднимать планку. Я читал сценарий и все думал: „Как они вообще собираются это сделать?“ Поверьте, зрители просто не готовы к тому, что увидят».
Ранее Татум должен был дебютировать в роли Гамбита еще в «Людях Икс: Последняя битва» (2006), однако персонаж был вырезан из фильма. Позже роль досталась Тейлору Китчу в «Людях Икс: Начало. Росомаха». На протяжении десяти лет актер был связан с идеей сольного фильма о Гамбите, который так и не был реализован.
Неожиданное камео Татума в «Дэдпуле и Росомахе» стало одним из самых обсуждаемых моментов картины. Вместе с ним в фильме появились Крис Эванс (Человек-факел), Уэсли Снайпс (Блэйд), Дженнифер Гарнер (Электра) и Дафна Кин (X-23).
В «Мстителях: Судный день» зрителей ждет рекордное количество возвращений героев: Роберт Дауни-мл. сыграет Доктора Дума, Педро Паскаль — Мистера Фантастика, Крис Хемсворт — Тора, а Энтони Маки — Капитана Америки. К проекту также присоединились Ванесса Кирби, Пол Радд, Флоренс Пью, Симу Лю, Том Хиддлстон, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен и многие другие.