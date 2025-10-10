Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles

Звезда сериала «Сегун» Анна Саваи сыграет японскую художницу Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о группе The Beatles. Об этом сообщил Variety.
Мендес снимет четыре фильма, посвященные каждому из участников легендарной «ливерпульской четверки». Их актерский состав пополнит Эйми Ли Вуд, известная по «Белому лотосу». Она предстанет в образе Патти Бойд.
Йоко Оно была женой Джона Леннона, роль которого в картинах исполнит Харрисон Дикинсон. Пара была жената с 1969 года до смерти Леннона в 1980 году.
Патти Бойд — модель и бывшая жена Джорджа Харрисона. Она познакомилась с музыкантом на съемках фильма в 1964 году и ышла за него замуж спустя два года. В 1970 году брак начал рушиться, супруги развелись в 1977 году.
Бойд отреагировала на новость о кастинге в соцсетях. Она написала, что выбор Вуд на ее роль — «большая новость», и подчеркнула, что «с нетерпением (надеется) встретиться» с актрисой когда-нибудь в будущем.
Все четыре фильма выйдут на экран в апреле 2028 года, их выпустит Sony Pictures. Главные роли исполнят Дикинсон, Пол Мескал, Джозеф Куинн и Барри Кеоган. Сирша Ронан сыграет жену Пола Маккартни Линду, Миа Маккенна-Брюс предстанет в образе жены Ринго Старра Морин Старки.