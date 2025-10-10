Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Marvel показал тизер «Чудо-человека»

Студия Marvel показала первый тизер сериала «Чудо-человек», в котором главную роль исполнил Яхья Абдул-Матин II. Шоу выйдет в декабре на стриминговом сервисе Disney+.

Оно расскажет о каскадере и актере Саймоне Уильямсе, который стал супергероем и позднее членом Мстителей. В проекте появится звезда «Мира Дикого Запада» Эд Харрис — он сыграет голливудского агента Нила Сарояна. 
 

Видео:

Трейлер представляет собой интервью с постановочным кинематографистом Воном Коваком. В нем объясняет, зачем индустрии нужен еще один супергеройский фильм. «Это возможность шокировать аудиторию», — говорит режиссер.

По сюжету ролика, Саймон Уильямс смотрит интервью Ковака. Персонаж в этот момент, вероятно, мечтает о роли, которая перевернет его карьеру.

«Чудо-человека» снял Дэниел Дестин Креттон. Сценаристом стал Эндрю Гест. В актерский состав вошли Бен Кингсли, Деметриус Гросс, Ариан Майаед.

