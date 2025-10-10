Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рэйчел МакАдамс

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Анна Саваи получила роль Йоко Оно в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Marvel показал тизер «Чудо-человека»
Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon
Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ
Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку
Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»
В кукольном шоу Паддингтона показали наркоманом. На авторов подали в суд владельцы прав на персонажа
Фильм «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли получил разгромную оценку на Rotten Tomatoes
За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров
Гвен Стефани воссоединится с No Doubt ради серии концертов в Лас-Вегасе
Умер певец и бас-гитарист The Moody Blues Джон Лодж
Синтия Эриво озвучит главную героиню мультфильма «Злые феи» от студии Warner Bros.
Telegram начал рассылать предупреждение о «конце свободного интернета», которое ведет на пост Дурова
Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича
Самая маленькая квартира на вторичном рынке РФ продается в Москве. Ее площадь ― 8 «квадратов»
Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона драмы «Капли Бога»
В продаже появился кубик Рубика с 24 экранами. На нем можно играть в судоку и Cut the Rope
В России почти вдвое вырос спрос на отдых в сельской местности осенью 2025 года
В Госдуме предложили ограничить число кошек и собак в квартире
Ученые: у собак может развиться зависимость от игрушек
ФИФА рассматривает перенос ЧМ на другое время года
Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска
Джефф Бриджес вернулся к образу из «Большого Лебовски» и призвал мир «просто расслабиться»
Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами
Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани и спела с ней «Don’t Speak»
Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
Песня Тейлор Свифт «Father Figure» навеяна Логаном Роем из сериала «Наследники»

Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рэйчел МакАдамс

Кадр: Endgame Entertainment

Американский актер Джозеф Гордон-Левитт поставит фильм об искусственном интеллекте для Netflix. Главную роль в нем исполнит Рэйчел МакАдамс, сообщил Deadline.

Над картиной будет работать студия T-Street. Сценарий ленты написали Гордон-Левитт и Киран Фицджеральд, известный по «Сноудэн». В создании проекта также принимает участие Наташа Лионн.

Рэйчел МакАдамс в настоящее время работает над жанровым фильмом «Send Help» режиссера Сэма Рэйми для студии 20th Century Studios. Гордон-Левитт в ближайшее время появится в ленте «Достать ножи: Проснись, мертвец».

Ранее сообщалось, что в картине об ИИ от Гордона-Левитта снимется Энн Хэтэуэй. Принимает ли она все еще участие в проекте, не сообщается. 
 

