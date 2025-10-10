Джозеф Гордон-Левитт снимет фильм об искусственном интеллекте с Рэйчел МакАдамс

Американский актер Джозеф Гордон-Левитт поставит фильм об искусственном интеллекте для Netflix. Главную роль в нем исполнит Рэйчел МакАдамс, сообщил Deadline.
Над картиной будет работать студия T-Street. Сценарий ленты написали Гордон-Левитт и Киран Фицджеральд, известный по «Сноудэн». В создании проекта также принимает участие Наташа Лионн.
Рэйчел МакАдамс в настоящее время работает над жанровым фильмом «Send Help» режиссера Сэма Рэйми для студии 20th Century Studios. Гордон-Левитт в ближайшее время появится в ленте «Достать ножи: Проснись, мертвец».
Ранее сообщалось, что в картине об ИИ от Гордона-Левитта снимется Энн Хэтэуэй. Принимает ли она все еще участие в проекте, не сообщается.