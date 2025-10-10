Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon

Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon. Об этом сообщил Variety.

Проект будет состоять из получасовых эпизодов. Их выпустит компания Tornante, известная по мультсериалу «Конь Бо Джек». Хитон станет исполнительным продюсером шоу через ее компанию 11:11 Media.

«Aught to Be» описывается как сериал о многолетней истории любви одной пары, рассказанной «через призму незабываемых моментов поп-культуры, сформировавших их в начале 2000-х».

«Каждая серия запечатлевает ключевой момент в развитии их отношений на фоне таких культурных вех, как TRL, Sidekicks и рождение социальных сетей. Сериал сочетает искренние эмоции с саундтреком целого поколения», — заявили авторы шоу.

Эндрю Макмэхон, фронтмен групп Jack’s Mannequin и Something Corporate, также выступит исполнительным продюсером. Сериал будет вдохновлен хитом музыканта «Konstantine».

Макмэхон напишет оригинальную музыку для проекта. В шоу можно будет услышать также его классические композиции.

По информации источников, Хилтон ведет переговоры о том, чтобы выступить в шоу в качестве рассказчицы. Сделка, как сообщается, пока не заключена.

Третьим исполнительным продюсером, а также шоураннером «Aught to Be» будет Пэт Каннейн. Кроме того, над проектом поработают Брюс Герш из 11:11 Media, Адам Лонди, Эрик Эйснер и Эван Лессер из Tornante.

