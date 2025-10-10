Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Пэрис Хилтон разработает сериал «Aught to Be» для Amazon
Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку
Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»
В кукольном шоу Паддингтона показали наркоманом. На авторов подали в суд владельцы прав на персонажа
Фильм «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли получил разгромную оценку на Rotten Tomatoes
За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров
Гвен Стефани воссоединится с No Doubt ради серии концертов в Лас-Вегасе
Умер певец и бас-гитарист The Moody Blues Джон Лодж
Синтия Эриво озвучит главную героиню мультфильма «Злые феи» от студии Warner Bros.
Telegram начал рассылать предупреждение о «конце свободного интернета», которое ведет на пост Дурова
Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича
Самая маленькая квартира на вторичном рынке РФ продается в Москве. Ее площадь ― 8 «квадратов»
Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона драмы «Капли Бога»
В продаже появился кубик Рубика с 24 экранами. На нем можно играть в судоку и Cut the Rope
В России почти вдвое вырос спрос на отдых в сельской местности осенью 2025 года
В Госдуме предложили ограничить число кошек и собак в квартире
Ученые: у собак может развиться зависимость от игрушек
ФИФА рассматривает перенос ЧМ на другое время года
Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска
Джефф Бриджес вернулся к образу из «Большого Лебовски» и призвал мир «просто расслабиться»
Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами
Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани и спела с ней «Don’t Speak»
Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
Песня Тейлор Свифт «Father Figure» навеяна Логаном Роем из сериала «Наследники»
Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»
Новый фильм по Minecraft выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии

Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

В 2025 году 24% студенческих работ в России были написаны с использованием генеративного искусственного интеллекта. Это почти в четыре раза больше, чем два года назад, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Антиплагиат». 

При этом уровень плагиата снизился с 30% до 21,7%, а средний объем работы вырос с 45 до 48 страниц. По словам экспертов, студенты все реже копируют готовые тексты и чаще используют нейросети для редактирования и доработки собственных материалов. 

Студенты престижных университетов реже используют ИИ при написании выпускных квалификационных работ. В топ-10 вузов доля текстов с признаками генерации составила 16%, а в университетах из второй десятки ― 25%.  

По направлениям подготовки использование ИИ тоже различается. На гуманитарные и социальные науки приходится 26,5%, на технические – 13,4%, а на естественно-научные – 10,4%.

Исследование проведено на основе данных системы «Антиплагиат» с 1 января по 30 сентября 2025 года. За это время в ней проведено 7 млн проверок академических текстов, включая 2,07 млн курсовых и выпускных работ.

Расскажите друзьям