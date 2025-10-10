Каждая четвертая студенческая работа в России написана с помощью ИИ

В 2025 году 24% студенческих работ в России были написаны с использованием генеративного искусственного интеллекта. Это почти в четыре раза больше, чем два года назад, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Антиплагиат».
При этом уровень плагиата снизился с 30% до 21,7%, а средний объем работы вырос с 45 до 48 страниц. По словам экспертов, студенты все реже копируют готовые тексты и чаще используют нейросети для редактирования и доработки собственных материалов.
Студенты престижных университетов реже используют ИИ при написании выпускных квалификационных работ. В топ-10 вузов доля текстов с признаками генерации составила 16%, а в университетах из второй десятки ― 25%.
По направлениям подготовки использование ИИ тоже различается. На гуманитарные и социальные науки приходится 26,5%, на технические – 13,4%, а на естественно-научные – 10,4%.
Исследование проведено на основе данных системы «Антиплагиат» с 1 января по 30 сентября 2025 года. За это время в ней проведено 7 млн проверок академических текстов, включая 2,07 млн курсовых и выпускных работ.