Леди Гага снимется в сиквеле «Дьявол носит Prada»

Фото: Gilbert Flores/Billboard/Getty Images

Леди Гага появится в продолжении фильма «Дьявол носит Prada», сообщает Variety. Певицу заметили в Милане, где сейчас проходят съемки сиквела комедии 2006 года.

Гаге удается совмещать участие в фильме с плотным гастрольным графиком. Незадолго до съемок она дала четыре аншлаговых концерта на лондонской O2 Arena, а вскоре отправится в Стокгольм, где ее концерт намечен на воскресенье.  

Участие в «Дьявол носит Prada» станет для Леди Гаги первой крупной ролью на большом экране со времен фильма «Джокер: Безумие на двоих». Ранее в этом году она появилась в камео в сериале Netflix «Уэнсдей».

«Дьявол носит Prada-2» расскажет, как главред модного журнала Миранда Пристли сталкивается с упадком печатной прессы. Ее бывшая ассистентка Эмили теперь руководит люксовой компанией, и ее рекламный бюджет — это именно то, что необходимо изданию Пристли.

Над сиквелом работает практически та же команда, что и над оригиналом. Режиссером второй части стал Дэвид Френкель, а сценаристом — Алин Брош МакКенна. Продюсерами снова выступили Венди Файнерман и Карен Розенфельт.

В своим ролям вернутся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. К ним присоединятся Люси Лю («Ангелы Чарли»), Джастин Теру («Оставленные»), Б.Дж.Новак («Месть») и Полин Шаламе («Сексуальная жизнь студенток»).

Известно, что Нейта в исполнении Адриана Греньера в сиквеле не будет. Новый любовный интерес героини Энн Хэтэуэй сыграет Патрик Браммалл. Он снимался в сериалах «Колин из бухгалтерии», «Зло» и «Сбой». В настоящее время Браммалл готовится к роли полицейского, чья жизнь развалилась после исчезновения маленькой дочери, в сериале «Диспетчер».

