Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку

Фото: mali desha/Unsplash

Во Франции 60-летний мужчина ограбил продуктовый магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку. Об этом сообщил Oddity Central.

Пенсионер пришел в супермаркет в балаклаве, взяв с собой пистолет. Он потребовал, чтобы кассир отдал ему наличные деньги. После этого грабитель взял с прилавка сыр и вино. 

Мужчина не стал скрываться. Напротив, он медлил, будто ожидая полицию. Вскоре его задержали. Француз рассказал правоохранителям, что намеренно попал за решетку. 

Оказалось, что пенсионер очень скучает по внуку, который отбывает наказание в тюрьме. Мужчина посещал его, а потом решил попросту присоединиться, чтобы проводить с парнем больше времени. 

«Он был в отчаянии: его не интересовали деньги. Он просто хотел попасть в тюрьму, чтобы увидеть своего внука и хотя бы провести с ним немного времени», — рассказал адвокат задержанного. 

По его словам, мужчина захотел быть поближе к внуку после того, как узнал, что того избили сокамерники. Ранее пенсионер никогда не нарушал закона.

Пожилой грабитель оказался в зале суда. Судья развал его «совершенно необычным преступником», решившимся на криминальный акт из любви. Пенсионеру грозило от трех до пяти лет заключения, но его не стали отправлять в тюрьму. 

Судья потребовал, чтобы мужчина возместил убытки магазину, прошел курс психологической помощи и не приближался больше к месту преступления. Посещать внука грабителю разрешили в обычном порядке.

