В кукольном шоу Паддингтона показали наркоманом. На авторов подали в суд владельцы прав на персонажа

Фото: Spitting Image/YouTube

StudioCanal, выпустившая последние фильмы о медвежонке Паддингтоне, подала в суд на создателей кукольного шоу «Spitting Image» («Точная копия»). Это произошло после того, как в программе изобразили Паддингтона в виде наркомана, который постоянно сквернословит, сообщает The Guardian.

Три месяца назад на ютуб-канале Spitting Image появился выпуск их нового проекта ― пародийного подкаста «The Rest Is Bulls*!t» («Остальное ― чушь собачья»). Его ведущими стали кукла принца Гарри и неопрятная версия Паддингтона. В выпуске медвежонок грубо шутит, а в конце ролика употребляет белый порошок. 

StudioCanal и наследники Майкла Бонда, автора книг о Паддингтоне, обвинили команду Spitting Image в нарушении авторских прав и прав на дизайн. Другие детали иска неизвестны.

Создатели сатирического шоу ― комики Ал Мюррей и Мэтт Форд ― признались, что были ошеломлены, когда получили повестку из Высокого суда. Мюррей сказал, что это попытка заставить других замолчать и нападение на саму комедию.

По мнению Форда, иск против них ― часть более широкой проблемы с давлением на свободу выражения мнений. В качестве другого примера он привел недавнее отстранение американского комика Джимми Киммела после его критики Трампа.

«Ужасно, что давление может исходить откуда угодно. Опасность в том, что авторитарные инстинкты есть и слева, и справа», ― считает он.

В новом выпуске «The Restis Bulls*!t», снятом в ответ на судебные претензии, небрежно одетый Паддингтон вновь употребляет наркотики и использует иск StudioCanal в качестве туалетной бумаги. В ролике зрителей призывают «не забыть поставить лайк и подписаться, пока Паддингтона не отменили».

