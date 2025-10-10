Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»

Анна Кендрик («Идеальный голос», «Свидание с монстром») и Дж.-К.Симмонс («Одержимость») снимутся в геополитическом сериале-триллере «Посольство». Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустят AGC Television, Ascendant Fox и Turbine Studios. В центре сюжета окажется проницательный и находчивый американский дипломат Лейла. Ее сыграет Кендрик.
Когда вооруженные наемники пойдут на штурм посольства США в Лондоне, героиня столкнется с непростым выбором. Ей придется выбрать, защитить посла США или выполнить его поручение и вывезти из посольства ценный актив.
Симмонс исполнит роль посла. Создателем сериала станет сценарист Ром Лотан. В шоу будет шесть эпизодов. Их срежиссирует Джон Стрикланд.
Оба кинематографиста выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Хестер Руофф, Бартом Располи и Мэттом Митчеллом из Ascendant Fox, Дэниелом Хетцером, Якобом Нойхауссером, Джастином Томсоном и Дэвидом Таннером из Turbine, а также Стюардом Фордом, Лурдес Диас и Мигелем А.Палосом-младшим.
Съемки «Посольства» начнутся в феврале 2026 года в Лондоне и Кельне. Когда сериал выйдет на экраны, пока не сообщается.