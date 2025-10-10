Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Во Франции пенсионер ограбил магазин, чтобы попасть в тюрьму к внуку
В кукольном шоу Паддингтона показали наркоманом. На авторов подали в суд владельцы прав на персонажа
Фильм «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли получил разгромную оценку на Rotten Tomatoes
За год ассортимент сервиса Ultima «Яндекс Маркета» вырос до 3,5 млн товаров
Гвен Стефани воссоединится с No Doubt ради серии концертов в Лас-Вегасе
Умер певец и бас-гитарист The Moody Blues Джон Лодж
Синтия Эриво озвучит главную героиню мультфильма «Злые феи» от студии Warner Bros.
Telegram начал рассылать предупреждение о «конце свободного интернета», которое ведет на пост Дурова
Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича
Самая маленькая квартира на вторичном рынке РФ продается в Москве. Ее площадь ― 8 «квадратов»
Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона драмы «Капли Бога»
В продаже появился кубик Рубика с 24 экранами. На нем можно играть в судоку и Cut the Rope
В России почти вдвое вырос спрос на отдых в сельской местности осенью 2025 года
В Госдуме предложили ограничить число кошек и собак в квартире
Ученые: у собак может развиться зависимость от игрушек
ФИФА рассматривает перенос ЧМ на другое время года
Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска
Джефф Бриджес вернулся к образу из «Большого Лебовски» и призвал мир «просто расслабиться»
Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами
Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани и спела с ней «Don’t Speak»
Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
Песня Тейлор Свифт «Father Figure» навеяна Логаном Роем из сериала «Наследники»
Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»
Новый фильм по Minecraft выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии
Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа МакКенна-Брюс

Анна Кендрик и Дж.-К.Симмонс снимутся в геополитическом сериале «Посольство»

Фото: Amazon MGM Studios

Анна Кендрик («Идеальный голос», «Свидание с монстром») и Дж.-К.Симмонс («Одержимость») снимутся в геополитическом сериале-триллере «Посольство». Об этом сообщил Deadline. 

Проект выпустят AGC Television, Ascendant Fox и Turbine Studios. В центре сюжета окажется проницательный и находчивый американский дипломат Лейла. Ее сыграет Кендрик. 

Когда вооруженные наемники пойдут на штурм посольства США в Лондоне, героиня столкнется с непростым выбором. Ей придется выбрать, защитить посла США или выполнить его поручение и вывезти из посольства ценный актив. 

Симмонс исполнит роль посла. Создателем сериала станет сценарист Ром Лотан. В шоу будет шесть эпизодов. Их срежиссирует Джон Стрикланд. 

Оба кинематографиста выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Хестер Руофф, Бартом Располи и Мэттом Митчеллом из Ascendant Fox, Дэниелом Хетцером, Якобом Нойхауссером, Джастином Томсоном и Дэвидом Таннером из Turbine, а также Стюардом Фордом, Лурдес Диас и Мигелем А.Палосом-младшим. 

Съемки «Посольства» начнутся в феврале 2026 года в Лондоне и Кельне. Когда сериал выйдет на экраны, пока не сообщается.

Расскажите друзьям