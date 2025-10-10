Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Умер певец и бас-гитарист The Moody Blues Джон Лодж

Фото: Gary Miller/Getty Images

В возрасте 82 лет скончался певец и бас-гитарист британской рок-группы The Moody Blues Джон Лодж. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление его семьи. 

«Джон спокойно ушел из жизни в окружении близких и под звуки The Everly Brothers и Бадди Холли. Мы навсегда будем помнить его любовь, улыбку, доброту и бесконечную поддержку», ― говорится в заявлении. 

Лодж, родившийся в Бирмингеме, участвовал в создании некоторых из самых известных альбомов The Moody Blues. В их числе один из первых концептуальных рок-альбомов «Days of Future Passed» (1967), а также «In Search of the Lost Chord» (1968), на котором группа сделала шаг к более экспериментальному звучанию.

С 1969 по 1972 год Лодж записал с The Moody Blues альбомы «On the Threshold of a Dream», «To Our Children’s Children’s Children», «A Question of Balance», «Every Good Boy Deserves Favour» и «Seventh Sojourn», где коллектив полностью перешел к прогрессив-року.

Лодж был глубоко верующим христианином и говорил, что вера помогла ему избежать соблазнов рок-н-ролльного образа жизни.

