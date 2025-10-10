Умер певец и бас-гитарист The Moody Blues Джон Лодж

Лодж, родившийся в Бирмингеме, участвовал в создании некоторых из самых известных альбомов The Moody Blues. В их числе один из первых концептуальных рок-альбомов «Days of Future Passed» (1967), а также «In Search of the Lost Chord» (1968), на котором группа сделала шаг к более экспериментальному звучанию.