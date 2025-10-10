Фильм «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли получил разгромную оценку на Rotten Tomatoes

Фильм «Девушка из каюты № 10» получил сокрушенительную оценку от критиков на портале Rotten Tomatoes. На это обратил внимание Forbes.
Картина с участием Киры Найтли получила только 22% положительных оценок. Критики хвалят работу актрисы, но саму ленту называют скучной, незамысловатой, предсказуемой и легко забываемой.
«В сюжетной линии заложен огромный потенциал для создания запутанной и темной загадки, которая использует ограниченность сеттинга в своих интересах, но в результате получается торопливая и поверхностная загадка, которая за 92 минуты стремительно превращается из увлекательной в неприятную», — написал Крис Джойс из Movies and Munchies.
«Девушка из каюты № 10» снят по одноименному роману Рут Уэйр, вышедшему в 2017 году. Оригинальная книга, в отличие от экранизации, получила отличные отзывы. На Amazon у нее рейтинг 4/5.
Уэйр также выпустила роман «Девушка из каюты № 11». Кинематографисты могли бы адаптировать для экрана и его, но случится ли это, в конечном итоге будет зависеть от успеха первой картины.
«Девушку из каюты № 10» можно посмотреть на Netflix. В сети также доступен трейлер ленты. В нем журналистка Лора Блэклок поднимается на борт роскошной яхты, чтобы написать о ней статью. Однажды ночью она видит, как пассажирку соседней каюты сбрасывают за борт.
Когда Лора бьет тревогу в попытках спасти незнакомку, на ее призывы не откликаются. Члены экипажа утверждают, что в каюте № 10 не было пассажира, а все зарегистрированные гости находятся в безопасности. Тогда героиня пытается самостоятельно докопаться до правды, ставя под угрозу собственную жизнь.
В картине снялись, помимо Найтли, Гай Пирс, Ханна Уоддингэм, Дэвид Аджала, Арт Малик, Гугу Мбата-Роу, Кая Скоделарио, Дэвид Моррисси, Дэниел Ингс и Гитте Витт. Режиссером ленты выступил австралийский кинематографист Саймон Стоун, известный по лентам «Дочь» и «Раскопки».