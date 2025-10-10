Telegram начал рассылать предупреждение о «конце свободного интернета», которое ведет на пост Дурова

У некоторых пользователей Telegram появилось уведомление с предупреждением о «конце свободного интернета». На это обратили внимание несколько пользователей и СМИ.
В телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» отмечается, что плашка появилась в мессенджере на территории ЕС. В частности, такие уведомления получили владельцы испанских, немецких и финских сим-карт. Собчак утверждает, что российские пользователи этот пуш не видят, но, по данным других СМИ, у некоторых аккаунтов в РФ уведомление тоже отображается.
Оно появляется над всеми каналами и чатами пользователя. Предупреждение ведет на пост основателя Telegram Павла Дурова, опубликованный им 10 октября, в день его рождения.
В этом посте Дуров пишет, что не хочет праздновать 41-летие, поскольку осталось совсем немного времени, чтобы спасти свободный интернет. Предприниматель критикует «некогда свободные страны», которые, по его мнению, вводят антиутопические меры по контролю в сети: цифровые паспорта в Великобритании, онлайн-проверки возраста в Австралии, массовое сканирование личных сообщений в ЕС.
«Германия преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи за их твиты. Франция ведет уголовные расследования против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность», ― пишет Дуров.
«Нас заставили поверить, что величайшая борьба нашего поколения — разрушить все, что оставили нам предки: традиции, приватность, суверенитет, свободный рынок и свободу слова. Предав наследие наших предков, мы выбрали путь к самоуничтожению — моральному, интеллектуальному, экономическому и в конечном итоге биологическому», ― заключает он.