Гвен Стефани воссоединится с No Doubt ради серии концертов в Лас-Вегасе

Фото: @nodoubt

Американская певица Гвен Стефани воссоединится с группой No Doubt ради серии концертов в Лас-Вегасе. Об этом написал Independent.

Ска-панк-коллектив в полном составе устроит шесть шоу весной 2026 года. Выступления пройдут 6, 8, 9, 13, 15 и 16 мая в клубе Sphere.

«Возможность создать шоу в Sphere вдохновляет меня по-новому. Это уникальное и современное место, которое открывает нам совершенно новые визуальные возможности для творчества», — поделилась Стефани.

Артистка добавила, что она и ее коллеги «словно возвращаются в прошлое», когда работают вместе и «заново переживают» их историю. В будущей серии концертов они, как отметила Гвен, одновременно создадут «нечто новое, чего раньше и представить не могли».

No Doubt устроили сенсационное выступление на фестивале Coachella в 2024 году. Там музыканты выступили вместе впервые за девять лет. Стефани, Тони Канал, Том Дюмон и Адриан Янг отыграли 80-минутный сет.

На Coachella вместе с No Doubt на сцену вышла Оливия Родриго. А в октябре 2025 года Дуа Липа пригласила Гвен Стефани на сцену на своем концерте. Артистки вместе исполнили хит No Doubt «Don’t Speak».

