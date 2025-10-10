Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Синтия Эриво озвучит главную героиню мультфильма «Злые феи» от студии Warner Bros.

Фото: Stay Gold Features

Американская актриса Синтия Эриво, известная по картине «Злая», озвучит главную роль в анимационном мюзикле «Злые феи». Его выпустят Warner Bros. Animation и Locksmith Animation, сообщил Deadline.

Фильм представляет собой оригинальную музыкальную комедию о группе непокорных фей, которые бросают вызов устоям волшебного мира. Режиссерами проекта выступили Меган Николь Донг и Оливье Стафила.

Сценарий ленты написала Дебора Фрэнсис-Уайт. В актерский состав «Злых фей» войдет, помимо Эриво, Джейн Стэрлган. Она сыграет фею-первопроходца, чье бунтарское поведение становится катализатором восстания.

Музыкальное сопровождение мультфильма создадут Тоби Марлоу и Люси Мосс, лауреаты премии «Тони». Саундтреком займется также Изабелла Саммерс из группы Florence + The Machine, неоднократно номинированная на «Грэмми».

В проекте поучаствуют также продюсер Кэролин Сопер, монтажер Сим Эван-Джонс, оператор Джеймс Си Джей Уильямс, художник Уве Хайдшеттер, сценаристы Рикке Асбьерн и Крис Гарбутт. Производство картины ведется в Лондоне при поддержке DNEG Animation. Премьера запланирована на 21 мая 2027 года.

Для Эриво «Злые феи» будет первым анимационным проектом, в котором ей досталась главная роль. До этого актриса озвучивала второстепенный персонаж в мультсериале «Босс-молокосос: Снова в деле».
 

