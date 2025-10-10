Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича

Ветеринары нью-йоркского природного центра Sweetbriar помогли бабочке-монарху со сломанным крылом снова обрести способность летать. Для этого они пересадили ей крыло от умершей особи того же вида. Об этом центр рассказал журналу People.
Насекомое принесла специалистам местная жительница. После этого директриса Sweetbriar Янин Бендиксен сразу же принялась искать мертвых бабочек-монархов.
Сама операция по трансплантации заняла около пяти часов. Из-за малейшего неверного движения или слишком сильного нажатия тело бабочки могло быть повреждено. Во время процедуры специалисты зафиксировали насекомое с помощью контактного цемента, кукурузного крахмала и куска проволоки.
«К нам принесли бабочку-монарха со сломанным крылом, и мы вылечили ее. У нас есть виварий с бабочками, поэтому мы взяли крыло от мертвой бабочки и прикрепили его к живой. И, хотите верьте, хотите нет, это сработало. И теперь эта бабочка сможет продолжить свою миграцию в Мексику. Это так здорово!» — поделился центр в видео.
