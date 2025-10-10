Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Самая маленькая квартира на вторичном рынке РФ продается в Москве. Ее площадь ― 8 «квадратов»
Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона драмы «Капли Бога»
В продаже появился кубик Рубика с 24 экранами. На нем можно играть в судоку и Cut the Rope
В России почти вдвое вырос спрос на отдых в сельской местности осенью 2025 года
В Госдуме предложили ограничить число кошек и собак в квартире
Ученые: у собак может развиться зависимость от игрушек
ФИФА рассматривает перенос ЧМ на другое время года
Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска
Джефф Бриджес вернулся к образу из «Большого Лебовски» и призвал мир «просто расслабиться»
Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами
Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани и спела с ней «Don’t Speak»
Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
Песня Тейлор Свифт «Father Figure» навеяна Логаном Роем из сериала «Наследники»
Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»
Новый фильм по Minecraft выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии
Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа МакКенна-Брюс
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Вышел первый трейлер аниме по Duolingo

Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича

Фото: Wirestock/Freepik

Ветеринары нью-йоркского природного центра Sweetbriar помогли бабочке-монарху со сломанным крылом снова обрести способность летать. Для этого они пересадили ей крыло от умершей особи того же вида. Об этом центр рассказал журналу People.

Насекомое принесла специалистам местная жительница. После этого директриса Sweetbriar Янин Бендиксен сразу же принялась искать мертвых бабочек-монархов.

Сама операция по трансплантации заняла около пяти часов. Из-за малейшего неверного движения или слишком сильного нажатия тело бабочки могло быть повреждено. Во время процедуры специалисты зафиксировали насекомое с помощью контактного цемента, кукурузного крахмала и куска проволоки.

«К нам принесли бабочку-монарха со сломанным крылом, и мы вылечили ее. У нас есть виварий с бабочками, поэтому мы взяли крыло от мертвой бабочки и прикрепили его к живой. И, хотите верьте, хотите нет, это сработало. И теперь эта бабочка сможет продолжить свою миграцию в Мексику. Это так здорово!» — поделился центр в видео.

Видео: @sweetbriannaturecentre

Ранее нидерландские ученые выяснили, что комары чаще садятся на людей, которые пьют пиво или недавно занимались сексом. А вот пропуск утреннего душа или солнцезащитный крем снижают привлекательность для насекомых почти в два раза.

