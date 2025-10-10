Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича

«К нам принесли бабочку-монарха со сломанным крылом, и мы вылечили ее. У нас есть виварий с бабочками, поэтому мы взяли крыло от мертвой бабочки и прикрепили его к живой. И, хотите верьте, хотите нет, это сработало. И теперь эта бабочка сможет продолжить свою миграцию в Мексику. Это так здорово!» — поделился центр в видео.