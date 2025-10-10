Самая маленькая квартира на вторичном рынке РФ продается в Москве. Ее площадь ― 8 «квадратов»

На втором месте в списке самых маленьких квартир ― студия площадью 10,4 квадратного метра в Геленджике. Она расположена на первом этаже четырехэтажного дома и продается за 3,95 млн рублей. В квартире проведен косметический ремонт, а высота ее потолков ― 2,1 метра. В студии есть кухонная мебель, техника и совмещенный санузел с водонагревателем.