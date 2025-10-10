Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Самая маленькая квартира на вторичном рынке РФ продается в Москве. Ее площадь ― 8 «квадратов»

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Самая маленькая квартира на вторичном рынке России продается в Москве. Это апартаменты-студия площадью 8 квадратных метров в районе «Отрадное», сообщает ТАСС со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет недвижимости».

Мини-студия имеет жилую площадь в 4,5 «квадрата», потолки высотой 2,7 метра, санузел и теплый пол. В объявлении ее называют студией-трансформером, а предложение о ее продаже ― уникальным и единственным в своем роде. Цена апартаментов ― 2,5 млн рублей, расположены они в апарт-комплексе «Ботаник».

На втором месте в списке самых маленьких квартир ― студия площадью 10,4 квадратного метра в Геленджике. Она расположена на первом этаже четырехэтажного дома и продается за 3,95 млн рублей. В квартире проведен косметический ремонт, а высота ее потолков ― 2,1 метра. В студии есть кухонная мебель, техника и совмещенный санузел с водонагревателем. 

Третью строчку разделили апартаменты под Анапой и студия в Подмосковье. Апартаменты площадью 11,1 «квадрата» продаются в анапском селе Витязево за 2,1 млн рублей. Чуть дороже ― за 2,5 млн рублей ― предлагается студия аналогичной площади в подмосковном городском округе Старая Купавна ― тоже с косметическим ремонтом, кухней и техникой.

Еще одна миниатюрная квартира-студия, выставленная на вторичном рынке, расположена недалеко от студгородка Красноярска. За 2,5 млн рублей можно приобрести жилье площадью 12,4 квадратного метра с косметическим ремонтом, санузлом и кухней в 3 «квадрата».

