В продаже появился кубик Рубика с 24 экранами. На нем можно играть в судоку и Cut the Rope

Иллюстрация: Wow Cube

Устройство Wow Cube, созданное в 2016 году и завоевавшее любовь разработчиков по всему миру, теперь доступно к покупке. Предмет напоминает кубик Рубика, но вместо граней разного цвета на нем располагается 24 небольших экрана.

Экраны у Wow Cube не сенсорные. Управление происходит за счет физических действий: куб можно поворачивать, трясти и наклонять. Для устройства уже адаптировано несколько десятков игр, в том числе судоку, пазлы, Cut the Rope и 2048.

Видео: @souptimmy

Куб можно использовать как настольное устройство с полезными виджетами: погодой, напоминаниями, таймером (в т. ч. со специальным таймером для шахмат). Доступны живые обои, аквариум, режим снежного шара.

Стоимость куба составляет 299 долларов (около 24,3 тыс. рублей). Батареи хватает на 5 часов работы. В настоящий момент открыты предзаказы, и компания обещает доставить первые устройства покупателям к 24 декабря.

Другое недавнее изобретение — колода Uno от певицы Билли Айлиш. Комплект включает 112 карт и стоит 20 долларов (1623 рубля). Главное изменение — 4 карты, которые меняют привычные правила игры. Например, «Wild Pass Color» позволяет передать все карты одного цвета другому игроку, а «Reveal Hand» заставляет всех показать свои карты.

