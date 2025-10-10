В Госдуме предложили ограничить число кошек и собак в квартире

Законодательно ограничить число кошек и собак в квартире предложил член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Он внесет соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы, сообщает ТАСС.
Согласно инициативе, на каждые 18 квадратных метров квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Временное превышение этих норм возможно при рождении потомства, пока детеныши не достигнут возраста шести месяцев.
Ограничение предлагают не применять на собак-проводников. Изменения хотят внести в закон «Об ответственном обращении с животными».
Нынешние нормы допускают содержание неограниченного числа животных в жилых помещениях, говорится в пояснительной записке. «На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15–20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», ― отмечается там.
Недавно в Госдуме разработали законопроект, который предполагает полный запрет на вход с собаками в магазины, кафе и рестораны (единственное исключение ― собаки-поводыри). Кроме того, депутаты планируют запретить выгул крупных собак детьми и пьяными людьми, кратно увеличить штрафы за неправильное содержание собак и закрепить нормы по их перевозке в общественном транспорте ― только в наморднике и на коротком поводке или в переносном контейнере.