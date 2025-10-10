В Госдуме предложили ограничить число кошек и собак в квартире

Недавно в Госдуме разработали законопроект, который предполагает полный запрет на вход с собаками в магазины, кафе и рестораны (единственное исключение ― собаки-поводыри). Кроме того, депутаты планируют запретить выгул крупных собак детьми и пьяными людьми, кратно увеличить штрафы за неправильное содержание собак и закрепить нормы по их перевозке в общественном транспорте ― только в наморднике и на коротком поводке или в переносном контейнере.