Ученые: у собак может развиться зависимость от игрушек

В эксперименте приняли участие 105 собак разных пород. Им предлагали на выбор несколько игрушек, а затем наблюдали за их поведением в различных ситуациях: во время игры с хозяином, при самостоятельной игре, а также когда игрушку убирали в коробку или шкаф. Поведение животных оценивали по характерным признакам зависимости, таким как тяга, отсутствие самоконтроля и игнорирование других занятий. Во внимание также принимали лай, скуление в направлении игрушки и чрезмерную ходьбу взад-вперед.