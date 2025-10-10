Ученые: у собак может развиться зависимость от игрушек

Собаки могут демонстрировать поведение, похожее на человеческую зависимость от азартных игр, выяснили исследователи из Бернского университета. Статью опубликовал журнал Springer Nature. Основные тезисы пересказало издание New Atlas.
В эксперименте приняли участие 105 собак разных пород. Им предлагали на выбор несколько игрушек, а затем наблюдали за их поведением в различных ситуациях: во время игры с хозяином, при самостоятельной игре, а также когда игрушку убирали в коробку или шкаф. Поведение животных оценивали по характерным признакам зависимости, таким как тяга, отсутствие самоконтроля и игнорирование других занятий. Во внимание также принимали лай, скуление в направлении игрушки и чрезмерную ходьбу взад-вперед.
Каждая третья (33 из 105) собака продемонстрировала черты зависимости. Питомцы не могли отвлечься от игрушки, скулили и лаяли на нее, а некоторые так упорно пытались добраться до спрятанного мяча, что разрывали коробку, в которой он был спрятан.
Исследователи пояснили, что время с игрушками позволяет собакам реализовывать инстинктивные модели поведения хищника: погоню, поимку, удержание добычи. «Само по себе это [поведение] не является патологией, как не являются ею азартные или компьютерные игры у людей. Однако такие высоко вознаграждающие виды деятельности имеют потенциал стать навязчивыми у людей, и то же самое справедливо для собак», — написали ученые в статье.
Недавно в Новой Зеландии выпустили вино для домашних животных. Вместо алкоголя в винах Chapawgne, Purrno Noir и Sauvignon Bark содержится кошачья мята, которая успокаивает и кошек, и собак. По словам производителей, это не только безопасно, но и может быть полезно в стрессовых ситуациях, например, когда питомец боится грозы или фейерверков.