Ученые: у собак может развиться зависимость от игрушек

Фото: Freepik/Freepik

Собаки могут демонстрировать поведение, похожее на человеческую зависимость от азартных игр, выяснили исследователи из Бернского университета. Статью опубликовал журнал Springer Nature. Основные тезисы пересказало издание New Atlas.

В эксперименте приняли участие 105 собак разных пород. Им предлагали на выбор несколько игрушек, а затем наблюдали за их поведением в различных ситуациях: во время игры с хозяином, при самостоятельной игре, а также когда игрушку убирали в коробку или шкаф. Поведение животных оценивали по характерным признакам зависимости, таким как тяга, отсутствие самоконтроля и игнорирование других занятий. Во внимание также принимали лай, скуление в направлении игрушки и чрезмерную ходьбу взад-вперед.

Каждая третья (33 из 105) собака продемонстрировала черты зависимости. Питомцы не могли отвлечься от игрушки, скулили и лаяли на нее, а некоторые так упорно пытались добраться до спрятанного мяча, что разрывали коробку, в которой он был спрятан.

Исследователи пояснили, что время с игрушками позволяет собакам реализовывать инстинктивные модели поведения хищника: погоню, поимку, удержание добычи. «Само по себе это [поведение] не является патологией, как не являются ею азартные или компьютерные игры у людей. Однако такие высоко вознаграждающие виды деятельности имеют потенциал стать навязчивыми у людей, и то же самое справедливо для собак», — написали ученые в статье.

Недавно в Новой Зеландии выпустили вино для домашних животных. Вместо алкоголя в винах Chapawgne, Purrno Noir и Sauvignon Bark содержится кошачья мята, которая успокаивает и кошек, и собак. По словам производителей, это не только безопасно, но и может быть полезно в стрессовых ситуациях, например, когда питомец боится грозы или фейерверков.

