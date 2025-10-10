В России почти вдвое вырос спрос на отдых в сельской местности осенью 2025 года

Осенью этого года значительно вырос интерес россиян к деревенскому отдыху. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Яндекс Путешествий».
Количество бронирований на фермах и в глэмпингах увеличилось на 89% по сравнению с прошлым годом. Аналитики отмечают, что наибольшей популярностью среди регионов с развитым сельским туризмом пользуются Москва и Московская область. На них приходится 39,2% всех осенних бронирований.
На втором месте — Тульская область (22,7%), далее следуют Владимирская (5,5%), Тверская (5%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%). Особенно заметный рост спроса зафиксирован в Пензенской области, где число бронирований увеличилось на 45% год к году. Также активно растет интерес к сельскому отдыху в Псковской, Смоленской областях и Чувашии — на 40% и в Воронежской области — на 36%.
Самыми выгодными местами по цене стали Краснодарский край (5375 р. за ночь), Мурманская область (6150 р.), Ярославская (6500 р.) и Тверская (6960 р.) области. Как уточняют эксперты, большинство сельских поездок в межсезонье — это короткие и заранее спланированные. В среднем путешественники отправляются в компании из трех человек, бронируют жилье примерно за месяц до поездки и проводят около двух дней на месте.