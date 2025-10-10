В России почти вдвое вырос спрос на отдых в сельской местности осенью 2025 года

На втором месте — Тульская область (22,7%), далее следуют Владимирская (5,5%), Тверская (5%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%). Особенно заметный рост спроса зафиксирован в Пензенской области, где число бронирований увеличилось на 45% год к году. Также активно растет интерес к сельскому отдыху в Псковской, Смоленской областях и Чувашии — на 40% и в Воронежской области — на 36%.