ФИФА рассматривает перенос ЧМ на другое время года

Фото: My Profit Tutor/Unsplash

ФИФА обсуждает перенос чемпионатов мира с лета на другое время года. Об этом заявил глава футбольной федерации Джанни Инфантино.

«Речь идет не только об одном чемпионате мира, а о подходе в целом. Даже в некоторых европейских странах в июле бывает очень, очень жарко. Лучший месяц для футбола — июнь — в Европе почти не используется», ― приводит его слова The Guardian.

В качестве универсальных месяцев Инфантино назвал октябрь и март — «в это время можно играть везде».

Право на ЧМ-2034 получила Саудовская Аравия, и турнир наверняка пройдет в зимнее время. Летом в Саудовской Аравии температура воздуха поднимается до +52 градусов. В 2022 году по этим же причинам мировое первенство в Катаре перенесли на ноябрь ― декабрь. Однако в 2034-м на эти месяцы приходится Рамадан, поэтому турнир могут сдвинуть на январь 2035-го, сообщает The Athletic. 

В 2026 году чемпионат мира по футболу примут США, Мексика и Канада. 

