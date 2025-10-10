Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона драмы «Капли Бога»

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом, пересадив ей крыло сородича
Самая маленькая квартира на вторичном рынке РФ продается в Москве. Ее площадь ― 8 «квадратов»
В продаже появился кубик Рубика с 24 экранами. На нем можно играть в судоку и Cut the Rope
В России почти вдвое вырос спрос на отдых в сельской местности осенью 2025 года
В Госдуме предложили ограничить число кошек и собак в квартире
Ученые: у собак может развиться зависимость от игрушек
ФИФА рассматривает перенос ЧМ на другое время года
Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска
Джефф Бриджес вернулся к образу из «Большого Лебовски» и призвал мир «просто расслабиться»
Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами
Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани и спела с ней «Don’t Speak»
Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
Песня Тейлор Свифт «Father Figure» навеяна Логаном Роем из сериала «Наследники»
Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»
Новый фильм по Minecraft выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии
Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа МакКенна-Брюс
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Вышел первый трейлер аниме по Duolingo

Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона драмы «Капли Бога»

Фото: Apple TV+

Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона франко-японского сериала «Капли Бога» с Флер Жеффриер и Томохисой Ямаситой в главных ролях.

Продолжение из восьми эпизодов стартует на стриминге 26 января 2026 года. После премьеры первой серии новые эпизоды будут выходить еженедельно вплоть до 11 марта.

Сюжет продолжения вновь окунет зрителей в мир высокой кухни и изысканных вин. Камий и Иссэй отправятся в путешествие, чтобы раскрыть загадку, связанную с величайшим вином в истории.

Однако их стремление к истине приведет к открытиям, способным разрушить устоявшиеся представления, пробудить старые конфликты и поставить под угрозу их собственные отношения.

Как говорится в официальном описании, новый сезон покажет, «как стремление к наследию превращается в поиск истины, охватывающий континенты и века. Камий и Иссэю предстоит решить, чем они готовы пожертвовать ради ответов, ведь этот выбор может либо сплотить их, либо уничтожить обоих».

Расскажите друзьям
Теги:
Apple