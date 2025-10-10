Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона драмы «Капли Бога»

Apple TV+ объявил дату выхода второго сезона франко-японского сериала «Капли Бога» с Флер Жеффриер и Томохисой Ямаситой в главных ролях.
Продолжение из восьми эпизодов стартует на стриминге 26 января 2026 года. После премьеры первой серии новые эпизоды будут выходить еженедельно вплоть до 11 марта.
Сюжет продолжения вновь окунет зрителей в мир высокой кухни и изысканных вин. Камий и Иссэй отправятся в путешествие, чтобы раскрыть загадку, связанную с величайшим вином в истории.
Однако их стремление к истине приведет к открытиям, способным разрушить устоявшиеся представления, пробудить старые конфликты и поставить под угрозу их собственные отношения.
Как говорится в официальном описании, новый сезон покажет, «как стремление к наследию превращается в поиск истины, охватывающий континенты и века. Камий и Иссэю предстоит решить, чем они готовы пожертвовать ради ответов, ведь этот выбор может либо сплотить их, либо уничтожить обоих».