Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска

Российский ретейлер O’stin решил закрыть магазины молодежного бренда Face Code, запущенного в сентябре 2024 года, сообщили три источника газеты «Коммерсант».
Источники рассказали, что за последнее время бренд освободил площади в нескольких торговых центрах и не стал заказывать у поставщиков коллекции на 2026 год. Ранее под вывеской Face Code работало 11 магазинов в России. Сейчас их осталось девять: по два в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, по одному в Омске, Иркутске и Краснодаре. Интернет-магазина у бренда не было, свою продукцию ретейлер распространял через маркетплейсы.
Face Code позиционировался как бренд для молодежи. Он появился на рынке в качестве замены ушедшим с российского рынка после февраля 2022 года Pull & Bear, Bershka и Stradivarius (входит в испанский холдинг Inditex), пишет издание.
Недавно стало известно, что с апреля 2024 года по март 2025-го закрылись 232 магазина российских брендов одежды. В предшествующие периоды российские сети, наоборот, расширялись: с февраля 2022 года по апрель 2023 года прибавилось 976 магазинов, затем по апрель 2024 года — еще 409. Предыдущий рост происходил за счет покидавших рынок международных сетей, закрывших 2870 магазинов.