Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска

Источники рассказали, что за последнее время бренд освободил площади в нескольких торговых центрах и не стал заказывать у поставщиков коллекции на 2026 год. Ранее под вывеской Face Code работало 11 магазинов в России. Сейчас их осталось девять: по два в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, по одному в Омске, Иркутске и Краснодаре. Интернет-магазина у бренда не было, свою продукцию ретейлер распространял через маркетплейсы.