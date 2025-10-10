Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
ФИФА рассматривает перенос ЧМ на другое время года
Джефф Бриджес вернулся к образу из «Большого Лебовски» и призвал мир «просто расслабиться»
Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами
Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани и спела с ней «Don’t Speak»
Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
Песня Тейлор Свифт «Father Figure» навеяна Логаном Роем из сериала «Наследники»
Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»
Новый фильм по Minecraft выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии
Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа МакКенна-Брюс
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»

Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска

Фото: @facecode_official

Российский ретейлер O’stin решил закрыть магазины молодежного бренда Face Code, запущенного в сентябре 2024 года, сообщили три источника газеты «Коммерсант».

Источники рассказали, что за последнее время бренд освободил площади в нескольких торговых центрах и не стал заказывать у поставщиков коллекции на 2026 год. Ранее под вывеской Face Code работало 11 магазинов в России. Сейчас их осталось девять: по два в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, по одному в Омске, Иркутске и Краснодаре. Интернет-магазина у бренда не было, свою продукцию ретейлер распространял через маркетплейсы.

Face Code позиционировался как бренд для молодежи. Он появился на рынке в качестве замены ушедшим с российского рынка после февраля 2022 года Pull & Bear, Bershka и Stradivarius (входит в испанский холдинг Inditex), пишет издание.

Недавно стало известно, что с апреля 2024 года по март 2025-го закрылись 232 магазина российских брендов одежды. В предшествующие периоды российские сети, наоборот, расширялись: с февраля 2022 года по апрель 2023 года прибавилось 976 магазинов, затем по апрель 2024 года — еще 409. Предыдущий рост происходил за счет покидавших рынок международных сетей, закрывших 2870 магазинов.

Расскажите друзьям