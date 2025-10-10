Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
ФИФА рассматривает перенос ЧМ на другое время года
Российский бренд Face Code закрывает магазины через год после запуска
Джефф Бриджес вернулся к образу из «Большого Лебовски» и призвал мир «просто расслабиться»
Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани и спела с ней «Don’t Speak»
Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
Песня Тейлор Свифт «Father Figure» навеяна Логаном Роем из сериала «Наследники»
Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»
Новый фильм по Minecraft выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии
Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа МакКенна-Брюс
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»

Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами

Фото: @billieeilish

Певица Билли Айлиш выпустила собственную версию карточной игры Uno. Колода выполнена в зелено-синем цвете и украшена логотипом исполнительницы, который называется Blohsh.

В колоде присутствуют четыре карты, которые меняют привычные правила игры в Uno. Среди них Wild Pass Color, позволяющая передать все карты одного цвета другому игроку, и Reveal Hand, которая заставляет всех участников показать свои карты.

Комплект включает в себя 112 карт и стоит 20 долларов (около 1620 р.). Судя по информации на сайте певицы, всю партию раскупили по предзаказу. Желающим приобрести набор теперь предлагают оставить свой адрес электронной почты в надежде на повторный тираж.

1/4
© billieeilish
2/4
© billieeilish
3/4
© billieeilish
4/4
© billieeilish

В августе в серии «Rockabye Baby» вышел альбом с колыбельными версиями песен Билли Айлиш. В него вошли 13 треков, в том числе «Bury a Friend», «Lunch» и «Happier Than Ever». Оригинальные композиции переработаны с помощью глокеншпилей, ксилофонов и меллотронов, придающих им умиротворяющее звучание. 

