Билли Айлиш создала собственную колоду Uno с необычными правилами

Певица Билли Айлиш выпустила собственную версию карточной игры Uno. Колода выполнена в зелено-синем цвете и украшена логотипом исполнительницы, который называется Blohsh.
В колоде присутствуют четыре карты, которые меняют привычные правила игры в Uno. Среди них Wild Pass Color, позволяющая передать все карты одного цвета другому игроку, и Reveal Hand, которая заставляет всех участников показать свои карты.
Комплект включает в себя 112 карт и стоит 20 долларов (около 1620 р.). Судя по информации на сайте певицы, всю партию раскупили по предзаказу. Желающим приобрести набор теперь предлагают оставить свой адрес электронной почты в надежде на повторный тираж.
В августе в серии «Rockabye Baby» вышел альбом с колыбельными версиями песен Билли Айлиш. В него вошли 13 треков, в том числе «Bury a Friend», «Lunch» и «Happier Than Ever». Оригинальные композиции переработаны с помощью глокеншпилей, ксилофонов и меллотронов, придающих им умиротворяющее звучание.