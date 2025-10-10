Джефф Бриджес вернулся к образу из «Большого Лебовски» и призвал мир «просто расслабиться»

Джефф Бриджес вернулся к образу Чувака из «Большого Лебовски» спустя почти три десятилетия после выхода фильма братьев Коэн. В шоу «Jimmy Kimmel Live» он надел фирменный кардиган и с бокалом «Белого русского» обратился к зрителям с посланием.
«Эй, мир. Да, это Чувак. Может, мы, пожалуйста, просто немного успокоимся? Серьезно, ну хватит уже. Все эти войны, ссоры, отмены… Давайте просто расслабимся, ребята. Сбавим обороты. Мы сейчас на девятке, а надо бы быть на нуле. Ну максимум на половинке».
Рядом с ним появился ассистент ведущего Джимми Киммела по имени Гильермо. Он был одет в такой же кардиган и с тем же коктейлем, что вызвало смех зрителей.
Бриджес продолжил: «И да… Ice? Давайте уберем ice с наших улиц — и вернем его в напитки. Эта агрессия не пройдет, верно? Так что давайте просто потерпим, потерпим вместе. Да, мы можем это сделать. Вот такое у меня мнение».
В оригинальном фильме «Большой Лебовски» Бриджес играл безработного лентяя Джеффри Лебовски, которого гангстеры путают с однофамильцем-миллионером, втягивая героя в абсурдное дело.
Ранее актер говорил, что не против вернуться к роли Чувака, если когда‑нибудь выйдет продолжение. Он признался, что вместе с актрисой Джулианной Мур часто фантазировал о сиквеле, где их герои могли бы встретиться вновь.