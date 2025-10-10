Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани и спела с ней «Don’t Speak»

На концерте тура «Radical Optimism» в Лос-Анджелесе Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани. Вместе певицы исполнили хит «Don’t Speak» группы No Doubt, солисткой в которой является Стефани.
Представляя легендарную исполнительницу, Липа с восхищением отметила: «Это мой любимый артист, человек, чью музыку я слушала всю жизнь, взрослея с ней. Она повлияла и на мое творчество, и на мой стиль. Я обожаю ее как исполнительницу, которая постоянно переизобретает себя в музыке».
Последний альбом группы No Doubt «Push and Shove» вышел в 2012 году. В 2024-м коллектив воссоединился для выступления на фестивале Coachella. Последний сольный альбом Стефани «You Make It Feel Like Christmas» выпустила в 2017 году, а в первый тур она съездила в 2018–2019 годах.
Ранее, в августе, Дуа Липа получила гражданство Косово. Сертификат о гражданстве ей вручила президент частично-признанного государства Вьоса Османи. Певица, родившаяся в Лондоне в семье косовско-албанских родителей Анесы и Дукаджина Липа, поделилась, что чувствует «невероятную благодарность» по этому поводу.