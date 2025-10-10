Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров

Американская кинокомпания IFC опубликовала письмо Академии кинематографических искусств и наук, подписанное собакой Инди —исполнителем главной роли в хорроре «Глазами пса». В тексте она призывает включить животных в число номинантов на «Оскар». Об этом написало издание Variety.
«Уважаемые члены Академии, я пишу это письмо, чтобы просить вас рассмотреть мою кандидатуру для участия в борьбе за награду за лучшую актерскую роль на церемонии „Оскар“ в этом году. Несмотря на то что мою роль в недавнем фильме „Хороший мальчик [Глазами пса]“ критики встретили с восторгом, меня признали несоответствующим требованиям для категории „Лучший актер“. Эта новость ощущается так, будто кто-то резко дернул меня за поводок — видимо, я для вас недостаточно хороший мальчик», — значится в письме.
Затем перечисляются культовые фильмы, в которых важные роли сыграли животные: «Белый клык», «Освободите Вилли», «Бэйб: Четвероногий малыш», «Птицы» и «Боевой конь». «Актеры-животные несли на себе целые эмоциональные арки, а в некоторых случаях и целые франшизы», — указано в письме.
Сюжет фильма «Глазами пса» разворачивается вокруг Тодда (Шейн Дженсен), который после смерти дедушки (Ларри Фессенден) переезжает в его старый загородный дом вместе с псом Инди. По слухам, в здании водятся привидения, но Тодд не обращает на них внимания. Потусторонних существ начинает замечать его пес и решает защитить человека, несмотря на опасность.
Российская премьера «Хорошего мальчика» запланирована на 16 октября. Недавно Инди поучаствовал в интервью социальной сети Letterboxd, в котором необходимо назвать четыре любимые киноленты. Он выбрал «Претендентов» за высоких людей и теннисные мячики, «Короля воздуха» — из уважения к первоначальной звезде-псу, «Нечто» — за лучшую собачью роль в фильме ужасов и «Птиц» — «more like a hatewatch».