Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров

«Уважаемые члены Академии, я пишу это письмо, чтобы просить вас рассмотреть мою кандидатуру для участия в борьбе за награду за лучшую актерскую роль на церемонии „Оскар“ в этом году. Несмотря на то что мою роль в недавнем фильме „Хороший мальчик [Глазами пса]“ критики встретили с восторгом, меня признали несоответствующим требованиям для категории „Лучший актер“. Эта новость ощущается так, будто кто-то резко дернул меня за поводок — видимо, я для вас недостаточно хороший мальчик», — значится в письме.