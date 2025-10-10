«Brat»-оттенки в первом тизере фильма «Момент» о Charli XCX

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Нобелевскую премию мира получила Мария Корина Мачадо — лидер демократического движения в Венесуэле
Дуа Липа пригласила на сцену Гвен Стефани и спела с ней «Don’t Speak»
Пес Инди из «Глазами пса» призывает «Оскар» рассматривать кандидатуры животных-актеров
Песня Тейлор Свифт «Father Figure» навеяна Логаном Роем из сериала «Наследники»
Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»
Новый фильм по Minecraft выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии
Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа МакКенна-Брюс
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером

«Brat»-оттенки в первом тизере фильма «Момент» о Charli XCX

Фото: @xcxshake

Киностудия A24 представила первый тизер фильма «Момент» о британской поп-исполнительнице Charli XCX. Премьера ожидается в 2026 году.

Проект основан на оригинальной идее певицы. Картина расскажет о том, как находящаяся на пике поп-звезда справляется со сложностями славы, давлением индустрии — и готовится к «Brat Tour».

Режиссером выступит Эйдан Замири, ранее работавший с FKA Twigs, Vivienne Westwood, Loewe, Nike, H&M, Off White и другими брендами. Сценарий написан им в соавторстве с Берти Брандесом. Саундтрек создаст давний соратник Charli XCX продюсер Эй Джи Кук, работавший с ней над «Brat».

Видео: A24

В картине, помимо самой Charli XCX, сыграют Розанна Аркетт («После работы»), Джейми Деметриу («Дрянь»), Ариэль Домбаль («Полина на пляже»), Трю Маллен («Подай знак»), Ричард Перес («Медики Чикаго»), Айзек Пауэлл («Франшиза»), Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!»), Риш Шах («Сверхкомпенсация»), Александер Скарсгорд («Большая маленькая ложь»), Майкл Уоркай («Моя леди Джейн»), а также рэпер Шайгерл, бьюти-редактор Vogue Тиш Вайнсток, стилист Мел Оттенберг, комик Кейт Берлант, модели Хейли Бентон Гейтс и Кайли Дженнер.

О создании «Момента» стало известно в январе. Тогда же сообщили, что лента станет первым проектом продюсерской компании Charli XCX — Studio365.

