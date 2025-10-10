«Brat»-оттенки в первом тизере фильма «Момент» о Charli XCX

Киностудия A24 представила первый тизер фильма «Момент» о британской поп-исполнительнице Charli XCX. Премьера ожидается в 2026 году.
Проект основан на оригинальной идее певицы. Картина расскажет о том, как находящаяся на пике поп-звезда справляется со сложностями славы, давлением индустрии — и готовится к «Brat Tour».
Режиссером выступит Эйдан Замири, ранее работавший с FKA Twigs, Vivienne Westwood, Loewe, Nike, H&M, Off White и другими брендами. Сценарий написан им в соавторстве с Берти Брандесом. Саундтрек создаст давний соратник Charli XCX продюсер Эй Джи Кук, работавший с ней над «Brat».
В картине, помимо самой Charli XCX, сыграют Розанна Аркетт («После работы»), Джейми Деметриу («Дрянь»), Ариэль Домбаль («Полина на пляже»), Трю Маллен («Подай знак»), Ричард Перес («Медики Чикаго»), Айзек Пауэлл («Франшиза»), Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!»), Риш Шах («Сверхкомпенсация»), Александер Скарсгорд («Большая маленькая ложь»), Майкл Уоркай («Моя леди Джейн»), а также рэпер Шайгерл, бьюти-редактор Vogue Тиш Вайнсток, стилист Мел Оттенберг, комик Кейт Берлант, модели Хейли Бентон Гейтс и Кайли Дженнер.
О создании «Момента» стало известно в январе. Тогда же сообщили, что лента станет первым проектом продюсерской компании Charli XCX — Studio365.