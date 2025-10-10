Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион

В Айове на продажу выставили дом, ставший местом съемок культового клипа Slipknot «Duality». В нем фанаты группы буквально разнесли здание на куски.
По данным The Des Moines Register, трехкомнатный дом будет продан на аукционе 14 октября. Стартовая цена оценивается примерно в 336 тыс. долларов. Дом был выставлен на торги после того, как владельцы не смогли выплатить ипотеку, оформленную в 2005 году.
Во время съемок клипа 27 марта 2004 года более ста фанатов Slipknot собрались в этом доме, чтобы принять участие в записи. Съемки превратились в настоящее безумие: зрители разбивали окна, проламывали стены и рушили потолки. По оценкам, общий ущерб составил около 500 тыс. долларов.
Клип «Duality» был снят режиссерами Марком Класфельдом и Тони Петросяном. По словам музыкантов, дом выбрали именно потому, что его собирались реконструировать.
Гитарист Джим Рут позже вспоминал: «Насколько я понимаю, владельцы использовали дом как доходную недвижимость и планировали ремонт. В какой степени — не знаю, но теперь уж точно ремонт будет нужен!»