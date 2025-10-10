Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион

Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Песня Тейлор Свифт «Father Figure» вдохновлена Логаном Роем из сериала «Наследники»
Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»
Новый фильм по «Minecraft» выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии
Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа Маккенна-Брюс
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион

Фото: Slipknot

В Айове на продажу выставили дом, ставший местом съемок культового клипа Slipknot «Duality». В нем фанаты группы буквально разнесли здание на куски.

По данным The Des Moines Register, трехкомнатный дом будет продан на аукционе 14 октября. Стартовая цена оценивается примерно в 336 тыс. долларов. Дом был выставлен на торги после того, как владельцы не смогли выплатить ипотеку, оформленную в 2005 году.

Во время съемок клипа 27 марта 2004 года более ста фанатов Slipknot собрались в этом доме, чтобы принять участие в записи. Съемки превратились в настоящее безумие: зрители разбивали окна, проламывали стены и рушили потолки. По оценкам, общий ущерб составил около 500 тыс. долларов.

Клип «Duality» был снят режиссерами Марком Класфельдом и Тони Петросяном. По словам музыкантов, дом выбрали именно потому, что его собирались реконструировать.

Гитарист Джим Рут позже вспоминал: «Насколько я понимаю, владельцы использовали дом как доходную недвижимость и планировали ремонт. В какой степени — не знаю, но теперь уж точно ремонт будет нужен!»

