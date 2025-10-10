Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион

По данным The Des Moines Register, трехкомнатный дом будет продан на аукционе 14 октября. Стартовая цена оценивается примерно в 336 тыс. долларов. Дом был выставлен на торги после того, как владельцы не смогли выплатить ипотеку, оформленную в 2005 году.