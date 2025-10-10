Песня Тейлор Свифт «Father Figure» вдохновлена Логаном Роем из сериала «Наследники»

Дом из легендарного клипа Slipknot «Duality» выставили на аукцион
Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»
Новый фильм по «Minecraft» выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии
Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа Маккенна-Брюс
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»

Песня Тейлор Свифт «Father Figure» вдохновлена Логаном Роем из сериала «Наследники»

Фото: Gary Sanchez Productions

Тейлор Свифт рассказала, что новая песня «Father Figure» была вдохновлена сериалом «Наследники» и конкретно Логаном Роем.

В интервью Джимми Киммелу Свифт объяснила, что песня написана с точки зрения наставника, а вдохновением послужила культовая сцена, где Логан Рой говорит своим детям: «Я вас люблю. Но вы несерьезные люди».

«Я хотела передать энергию этого момента, когда человек, стоящий выше, словно говорит: „Ты укусил руку, которая тебя кормила, и у тебя нет даже ни словарного запаса, ни манер, чтобы делать это“», — рассказала певица.

Композиция вошла в новый альбом певицы «The Life Of A Showgirl», который вышел 3 октября и стал 12-м в дискографии Свифт. В песне используются элементы одноименного хита Джорджа Майкла 1987 года.

Наследники музыканта одобрили использование оригинала: «Мы были рады, когда Тейлор обратилась с предложением включить элементы песни. Мы уверены, Джордж тоже поддержал бы это решение».

Расскажите друзьям