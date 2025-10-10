Песня Тейлор Свифт «Father Figure» вдохновлена Логаном Роем из сериала «Наследники»

Тейлор Свифт рассказала, что новая песня «Father Figure» была вдохновлена сериалом «Наследники» и конкретно Логаном Роем.
В интервью Джимми Киммелу Свифт объяснила, что песня написана с точки зрения наставника, а вдохновением послужила культовая сцена, где Логан Рой говорит своим детям: «Я вас люблю. Но вы несерьезные люди».
«Я хотела передать энергию этого момента, когда человек, стоящий выше, словно говорит: „Ты укусил руку, которая тебя кормила, и у тебя нет даже ни словарного запаса, ни манер, чтобы делать это“», — рассказала певица.
Композиция вошла в новый альбом певицы «The Life Of A Showgirl», который вышел 3 октября и стал 12-м в дискографии Свифт. В песне используются элементы одноименного хита Джорджа Майкла 1987 года.
Наследники музыканта одобрили использование оригинала: «Мы были рады, когда Тейлор обратилась с предложением включить элементы песни. Мы уверены, Джордж тоже поддержал бы это решение».