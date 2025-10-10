Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»

Американский федеральный суд отклонил иск рэпера Дрейка против своего лейбла Universal Music Group (UMG). Музыкант обвинял компанию в клевете из‑за распространения и продвижения дисс-трека Кендрика Ламара «Not Like Us», выпущенного во время их публичного конфликта.
Судья постановила, что слова из трека не могут считаться клеветой, поскольку являются «выражением мнения в контексте творческого спора». «Тот факт, что запись была сделана во время рэп-баттла, важен для оценки ее воздействия на разумного слушателя.
Даже очевидные констатации фактов могут приобретать характер высказываний, основанных на мнении, если они делаются в ходе публичных дебатов, ожесточенных трудовых споров или в других обстоятельствах, когда аудитория может ожидать использования эпитетов, пламенной риторики или гипербол», — отметила она.
В UMG положительно восприняли решение суда, назвав иск «ударом по свободе художественного самовыражения». «Мы рады, что дело закрыто, и продолжим работать с Дрейком и поддерживать его карьеру», — заявили представители лейбла. Команда артиста, в свою очередь, объявила, что намерена обжаловать решение.