Суд отклонил иск Дрейка против Universal Music Group из‑за трека Кендрика Ламара «Not Like Us»

Фото: Mark Blinch/Getty Images

Американский федеральный суд отклонил иск рэпера Дрейка против своего лейбла Universal Music Group (UMG). Музыкант обвинял компанию в клевете из‑за распространения и продвижения дисс-трека Кендрика Ламара «Not Like Us», выпущенного во время их публичного конфликта.

Судья постановила, что слова из трека не могут считаться клеветой, поскольку являются «выражением мнения в контексте творческого спора». «Тот факт, что запись была сделана во время рэп-баттла, важен для оценки ее воздействия на разумного слушателя.

Даже очевидные констатации фактов могут приобретать характер высказываний, основанных на мнении, если они делаются в ходе публичных дебатов, ожесточенных трудовых споров или в других обстоятельствах, когда аудитория может ожидать использования эпитетов, пламенной риторики или гипербол», — отметила она.

В UMG положительно восприняли решение суда, назвав иск «ударом по свободе художественного самовыражения». «Мы рады, что дело закрыто, и продолжим работать с Дрейком и поддерживать его карьеру», — заявили представители лейбла. Команда артиста, в свою очередь, объявила, что намерена обжаловать решение.

