Новый фильм по «Minecraft» выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс

Warner Bros. совместно с Legendary объявила о производстве сиквела к «Minecraft в кино», ставшему одним из самых кассовых фильмов 2025 года. Продолжение выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года.

Первая часть, основанная на легендарной видеоигре, собрала *почти 958 млн долларов по всему миру и заняла второе место в рейтинге самых прибыльных фильмов года.

Режиссер Джаред Хесс вновь возглавит проект и напишет сценарий совместно с Крисом Галлеттой, работавшим над оригинальной лентой. Информация о составе актеров пока не раскрывается, но в первой части сыграли Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж и Себастьян Хансен.

После выхода первой части в кинотеатрах распространился вирусный тренд «chicken jockey». Зрители, в основном подростки, устраивали хаос на сеансах, повторяя сцену, где герой Джейсона Момоа сражается с ребенком-зомби, оседлавшим курицу. Некоторые кинотеатры были вынуждены ввести дополнительные меры безопасности.

