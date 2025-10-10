Новый фильм по «Minecraft» выйдет в 2027 году. Режиссером снова станет Джаред Хесс

Режиссер Джаред Хесс вновь возглавит проект и напишет сценарий совместно с Крисом Галлеттой, работавшим над оригинальной лентой. Информация о составе актеров пока не раскрывается, но в первой части сыграли Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж и Себастьян Хансен.