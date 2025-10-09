Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии

Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа Маккенна-Брюс
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»
Москвичей предупредили о резком похолодании
Французская почта выпустила марку с ароматом круассана

Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии

Фото: daviddelrio

Актера Дэвида Дель Рио отстранили от работы над сериалом «Мэтлок» из-за обвинений в сексуализированном насилии. Партнерша мужчины по съемочной площадке Лия Льюис пожаловалась на него, написал Collider.

«Мэтлок» выходит на телеканале CBS, главную роль в нем исполняет Кэти Бейтс. Релиз второго сезона шоу запланирован на 12 октября. Дель Рио сыграл в проекте амбициозного младшего юриста Билли Мартинеса.

«Это будет первый персонаж в моем исполнении, которому приходится иметь дело с отцовством», — рассказывал артист о роли в недавнем интервью.

Телекомпания провела внутреннее расследование в связи с обвинениями в адрес артиста. Сам Дель Рио пока не прокомментировал произошедшее. 

С момента премьеры «Мэтлок» пользуется популярностью у критиков и зрителей. На момент написания заметки у проекта 90%-ный рейтинг одобрения критиков на Rotten Tomatoes.

Режиссером пилотного эпизода стала Кэт Койро, сценарий написала Дженни Снайдер Урман. Она также стала исполнительным продюсером проекта наряду с Бейтс, Джоанной Кляйн, Эриком Кристианом Олсеном и Джоном Уиллом.

Расскажите друзьям