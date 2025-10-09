Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии

Актера Дэвида Дель Рио отстранили от работы над сериалом «Мэтлок» из-за обвинений в сексуализированном насилии. Партнерша мужчины по съемочной площадке Лия Льюис пожаловалась на него, написал Collider.
«Мэтлок» выходит на телеканале CBS, главную роль в нем исполняет Кэти Бейтс. Релиз второго сезона шоу запланирован на 12 октября. Дель Рио сыграл в проекте амбициозного младшего юриста Билли Мартинеса.
«Это будет первый персонаж в моем исполнении, которому приходится иметь дело с отцовством», — рассказывал артист о роли в недавнем интервью.
Телекомпания провела внутреннее расследование в связи с обвинениями в адрес артиста. Сам Дель Рио пока не прокомментировал произошедшее.
С момента премьеры «Мэтлок» пользуется популярностью у критиков и зрителей. На момент написания заметки у проекта 90%-ный рейтинг одобрения критиков на Rotten Tomatoes.
Режиссером пилотного эпизода стала Кэт Койро, сценарий написала Дженни Снайдер Урман. Она также стала исполнительным продюсером проекта наряду с Бейтс, Джоанной Кляйн, Эриком Кристианом Олсеном и Джоном Уиллом.