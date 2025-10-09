Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе

Вышел первый трейлер аниме по Duolingo
Звезду сериала «Мэтлок» Дэвида Дель Рио уволили после обвинений в сексуализированном насилии
Жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles сыграет Миа Маккенна-Брюс
Крис Пратт доказывает непричастность к убийству жены в трейлере «Милосердия» Тимура Бекмамбетова
Брэдли Купер сыграет с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Disney вернулась к разработке игрового ремейка «Рапунцель». Готель может сыграть Скарлетт Йоханссон
Жительница США собрала коллекцию из 2318 предметов с Джокером и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ubisoft отменила разработку новой Assassin’s Creed из‑за политической обстановки в США
Пол Мескал в роли влюбленного Шекспира в трейлере «Хамнета» Хлои Чжао
«Мэр Кингстауна» получил полноценный трейлер. Премьера — 26 октября
В московских супермаркетах начнут продавать книги
Джессика Бил сыграет агента ЦРУ в сериале «The Amber Warning»
В Великобритании госпитализировали мужчину, который съел 3 килограмма мармелада Haribo
Netflix запустит видеоигры для телевизоров
На вокзале столетняя женщина на инвалидной коляске спела под аккомпанемент пианиста «Аве Марию»
В «Лужниках» пройдет третья стримерская премия SLAY
Исполнительницы песни «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили на шоу Джимми Фэллона
В 2027 году в России выпустят монеты с персонажами «Лунтика»
Посмотрите трейлер «Метода исключения» Пак Чхан Ука, претендующего на «Оскар»
«Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша обзавелся полноценным трейлером
HBO показал первый трейлер комедии Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес»
В Японии появилась соль для ванн в форме чайного пакетика Lipton
Минцифры назвало фейком информацию о планах отключать интернет на выходные
Посетительница Диснейленда умерла после катания на аттракционе в «Особняке с привидениями»
Елена Тронина и Константин Хабенский сыграют в драме «Казино» о судьбе девушки в 90-е
Джоэл Эджертон в роли лесоруба в трейлере драмы «Сны поездов»
Москвичей предупредили о резком похолодании
Французская почта выпустила марку с ароматом круассана

Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе

Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп. Релиз запланирован на 30 января 2026 года, сообщил Variety.

Режиссером картины выступил Бретт Рэтнер, автор «Час пик». Он рассказал о загадочной и противоречивой первой леди США. В центр внимания попали 20 дней до инаугурации президента в 2025 году.

Проект предлагает зрителям «окунуться в мир Мелании Трамп, наблюдая, как она разрабатывает планы инаугурации, разбирается со сложностями переходного периода в Белом доме и возвращается к общественной жизни вместе со своей семьей».

В фильм вошли, как заявили его создатели, эксклюзивные кадры важных встреч и частных разговоров. Мелания Трамп сама выступила сопродюсером картины.

Ленту можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Prime Video после кинотеатрального показа. Ее дополнит трехсерийный документальный сериал, рассказывающий о путешествии Мелании Трамп на пароме между башней Трампа в Нью-Йорке, отелем Mar-a-Lago в Палм-Бич и Вашингтоном.

Рэтнер не работал над крупными голливудскими проектами с 2017 года, когда шесть женщин обвинили его в сексуальных домогательствах в разоблачительной статье газеты Los Angeles Times. Warner Bros., с которой у него был контракт на право первого просмотра, разорвала с ним отношения. Режиссер отрицал обвинения. 
 

