Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп в январе

Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп. Релиз запланирован на 30 января 2026 года, сообщил Variety.
Режиссером картины выступил Бретт Рэтнер, автор «Час пик». Он рассказал о загадочной и противоречивой первой леди США. В центр внимания попали 20 дней до инаугурации президента в 2025 году.
Проект предлагает зрителям «окунуться в мир Мелании Трамп, наблюдая, как она разрабатывает планы инаугурации, разбирается со сложностями переходного периода в Белом доме и возвращается к общественной жизни вместе со своей семьей».
В фильм вошли, как заявили его создатели, эксклюзивные кадры важных встреч и частных разговоров. Мелания Трамп сама выступила сопродюсером картины.
Ленту можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Prime Video после кинотеатрального показа. Ее дополнит трехсерийный документальный сериал, рассказывающий о путешествии Мелании Трамп на пароме между башней Трампа в Нью-Йорке, отелем Mar-a-Lago в Палм-Бич и Вашингтоном.
Рэтнер не работал над крупными голливудскими проектами с 2017 года, когда шесть женщин обвинили его в сексуальных домогательствах в разоблачительной статье газеты Los Angeles Times. Warner Bros., с которой у него был контракт на право первого просмотра, разорвала с ним отношения. Режиссер отрицал обвинения.